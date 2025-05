PSG vs Inter pronóstico: apuestas del partido por la final de la Champions League

Solo quedan horas para la inédita final de la Champions League entre PSG e Inter de Milán. El enfrentamiento entre los dirigidos por Luis Enrique y Simone Inzaghi despierta mucha expectativa entre los aficionados de todo el mundo, quien estarán atentos a todo lo que ocurra en el Allianz Arena de Múnich.

En medio de este panorama, estas son las principales cuotas que ofrecen las casas de apuestas para tan esperado partido entre italianos y franceses.

PSG vs Inter de Milán pronóstico: ¿cuánto paga el triunfo de cada equipo?

Los parisinos parten con un ligero favoritismo en las principales casas de apuestas.

Betsson: gana PSG (2.20), empate (3.35), gana Inter de Milán (3.50)

Betano: gana PSG (2.30), empate (3.35), gana Inter de Milán (3.45)

Bet365: gana PSG (2.20), empate (3.30), gana Inter de Milán (3.40)

Coolbet: gana PSG (2.23), empate (3.37), gana Inter de Milán (3.50)

Doradobet: gana PSG (2.22), empate (3.30), gana Inter de Milán (3.40).

¿Cuándo es la final de la Champions League?

Con la participación de dos de los clubes más destacados de Europa, la final de la UEFA Champions League 2024/25 se disputará este sábado 31 de mayo del 2025.

¿A qué hora juega PSG - Inter por la Champions League?

El encuentro entre PSG - Inter que determinará al campeón de la 'Orejona' comenzará desde las 2:00 p. m. (hora de Perú) y a las 9:00 p. m. en Italia y Francia.

¿En qué canal ver PSG - Inter por la Champions League?

En todo Sudamérica, la gran final de la Copa de Europa será trasmitido por ESPN, ESPN Premium y Fox Sports. Vía streaming, la final se podrá ver a través de Disney Plus, Movistar Plus, Flow, DirecTV GO, DAZN, MAX.



¿Dónde se disputará la final de Champions League?

El Allianz Arena, conocido por su impresionante diseño y su tecnología de vanguardia, será el escenario de este gran evento. Este estadio ha sido sede de numerosas finales y competiciones internacionales, lo que lo convierte en un lugar ideal para albergar la final de la Champions League.