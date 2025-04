"Sólo bebo y como cosas que he podido controlar", dice Sabalenka ante casos de dopaje

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, admitió este miércoles que ha extremado las precauciones para evitar contaminaciones con sustancias dopantes, tras los recientes casos por dopaje del italiano Jack Sinner y la polaca Iga Swiatek el año pasado.

"Soy mucho más cuidadosa y consciente del peligro que corremos desde que han surgido los últimos casos que todos conocemos", declaró Sabalenka en una rueda de prensa en la Caja Mágica.

"Sólo bebo y como cosas que he podido controlar al máximo y que me suministra mi equipo, y tengo mucha precaución a la hora de ver con quién me relaciono, a quién toco y demás", precisó la tenista, que perdió el lunes ante la letona Jelena Ostapenko la final de Sttutgart.

"Alguien puede tener una crema con una sustancia prohibida y pasar a mi cuerpo", prosiguió Sabalenka que reconoció le da bastante miedo la situación.

Vigente subcampeona, Sabalenka recordó su recorrido en el torneo madrileño el pasado año, cuando perdió el título contra Swiatek: "He tratado de no pensar nunca en la final del pasado año, pero estando de vuelta aquí, es inevitable recordarlo".

"La verdad es que fue un espectáculo impresionante y me demostré a mí misma que puedo jugar a un nivel muy alto en tierra batida", añadió la bielorrusa.

Al contrario que el ruso Andrey Rublev y otros tenistas, Sabalenka indicó que se decanta más por competiciones que duren dos semanas.

"Prefiero los torneos de dos semanas porque tener un día de descanso entre partido y partido te permite estar más relajada, salir a cenar con tu equipo y explorar la ciudad. Quizá dentro de unos años ya no esté tan interesada en eso y prefiera pasar más tiempo en casa, pero ahora mismo, esa es mi mentalidad", remarcó.

También se inclinó por el arbitraje automático: "Hay situaciones en las que los jueces de silla podían equivocarse ya que las marcas visibles no siempre se corresponden con la realidad, por la trayectoria y la velocidad de la bola".

rsc/mcd/iga