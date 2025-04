"Siempre quiero superar mis límites", dice Kishane Thompson a la AFP

Nueva estrella del atletismo tras ganar la medalla de plata de los 100 metros en los Juegos Olímpicos de París-2024, Kishane Thompson no se conforma con lo logrado. "Siempre quiero superar mis límites", explica el velocista jamaiquino en una entrevista con la AFP.

Poco conocido antes de su duelo impresionante en la final contra Noah Lyles y luego permaneciendo discreto ante los medios, Thompson, de 23 años, se sinceró después de un entrenamiento en el Stadium East en Kingston, rodeado de otros atletas del famoso club MVP (especialmente Shericka Jackson), encabezados por el creador de campeones Stephen Francis.

PREGUNTA: Cuando piensas en los Juegos Olímpicos de París, ¿qué te viene a la mente?

RESPUESTA: "Fue un paso importante en mi progresión, tanto como deportista como persona" .

P: ¿No te arrepientes de haber quedado a 5 milésimas de segundo de ganar el oro en los 100 metros?

R: No, no. Es cosa del pasado, no miro atrás. Puedo pensar en mis errores, sé que podría haberlo hecho mejor, pero no me serviría de nada seguir enfadado. Lo acepto y sigo adelante. Fue un año muy bueno.

P: En esta etapa de su preparación, ¿cree que ha alcanzado otro hito?

R: Sí, he alcanzado un hito, porque pude hacer cosas que no podía hacer a principios de 2024. Pude correr algunas carreras de 60 m este invierno. El año pasado, estaba al margen en ese momento. Participé en algunas carreras; fue un paso importante para mí.

P: ¿Es entonces un comienzo de año perfecto?

R: "No es perfecto, lo perfecto es que veo dónde puedo mejorar. Eso es lo que me encanta, progresar. Ser perfecto significaría haber alcanzado mi máximo potencial, mientras que yo siempre quiero superar mis límites."

P: ¿Cómo fue su viaje a Kazajistán (para una reunión del circuito mundial a finales de enero)?

R: "Fue un viaje largo, el lugar más frío en el que he estado. Pero fue una buena experiencia, una más. Aprendí a descubrir un nuevo entorno, después de viajar por todo el mundo para una carrera en una zona horaria diferente, tan lejos de Jamaica. Adquirí mucha experiencia."

P: ¿Cuáles son sus esperanzas para esta nueva temporada?

R: "Espero estar presente con más frecuencia, darme más oportunidades. Si lo logro, ocurrirán grandes cosas".

P: ¿Y en términos de cronómetro?

R: "Creo que es un cliché pensar en el crono. Los buenos momentos llegarán solos si hago caso a mi entrenador y corro, quizá no la carrera perfecta, pero sí la mejor carrera posible en ese momento de mi vida. Lo importante es centrarse en la técnica".

P: ¿Ya estás pensando en el Campeonato Mundial de Tokio en septiembre?

R: "Japón es el objetivo final, aún queda un largo camino por recorrer. Nos prepararemos poco a poco. Ese será el momento en que todo el mundo esté listo, el gran objetivo".

P: Ahora formas parte de la rica historia del sprint jamaiquino..

R: "Es un sentimiento profunda... He visto a todas estas estrellas correr delante de mí, y comprender que estoy cerca de ellas, o incluso que he superado a algunas, es una sensación increíble".

P: Ahora eres tú quien inspira a la nueva generación...

R: Honestamente, si inspiro a alguien, le agradezco por poder hacerlo. No soy necesariamente un showman que diga, 'Hola, soy yo, soy Kishane Thompson, tengo que inspirar a la gente', simplemente soy yo mismo.

Recibo mucha atención de los niños, me conmueve. Yo era uno de ellos, así que puedo imaginar lo genial que hubiera sido conocer a alguien famoso como yo".

P: ¿Desde cuándo sueñas con convertirte en una estrella de la velocidad?

R: "Puedo decirte la fecha con precisión; fue en 2008, con los Juegos Olímpicos de Pekín (los triunfos de Usain Bolt y Shelly-Ann Fraser-Pryce). Es un recuerdo que tengo grabado en el corazón. Fue entonces cuando me dije que quería participar en los Juegos Olímpicos, los Campeonatos Mundiales, todo eso".

P: Trabajas con muchos deportistas amateurs en el entrenamiento. ¿Cómo es tu funcionamiento?

R: "El ambiente es así, estamos muy bien rodeados, todos están comprometidos con sus capacidades, intentando mejorar. Es así, es natural aquí".

