Scaloni espera ante Brasil un partido "similar al de Uruguay"

El clásico este martes contra Brasil, por la decimocuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, será "un partido similar" al que Argentina jugó el viernes contra Uruguay, consideró este lunes el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni.

"Esperamos un partido similar al de Uruguay (que Argentina ganó 1-0 el viernes en Montevideo), aunque esperemos que sea más parecido al segundo tiempo que al primero. Dentro de un partido podés dominar y te pueden dominar. Brasil tiene potencial para dominarte porque es una de las selecciones más grandes del mundo, pero estaremos preparados para eso", dijo el DT campeón del mundo en conferencia de prensa.

Argentina buscará el martes desde las 21H00 locales (00H00 GMT del miércoles) en el estadio Monumental sellar su billete para el Mundial, para lo cual le basta con un empate. Incluso puede llegar clasificada al clásico sudamericano si Bolivia -séptimo en las posiciones- no le gana a Uruguay en El Alto en el partido que abrirá la fecha.

También se refirió también a los dichos de jugadores brasileños como Raphinha, que dijo que le darán "una paliza" a Argentina.

"No profundicé en las declaraciones, pero me han comentado. Es un Argentina-Brasil, y es un partido importante, pero no deja de ser un partido de fútbol. Recuerdo la imagen después de la Copa América-2021, de Leo (Messi) con Neymar, sentados en las escaleras del Maracaná. Esa es la imagen que tiene que quedar", consideró.

Destacó que "estos partidos grandes siempre se han jugado así. Son trabados, difíciles. Imagino que, con los jugadores que ellos tienen de mitad de cancha hacia adelante, es un equipo ofensivo. Entonces, hay que saber contrarrestar sus armas, estar atentos, y tratar de hacerles daño desde el control de la pelota".

"Estos chicos llevan el ADN de jugar por la camiseta, por su país, por su familia, por sus amigos. Más allá de algún altibajo, de haber perdido algún partido, el equipo siempre dio la cara. Esta selección ha traspasado fronteras y eso es un logro importantísimo, quizá más que cualquier título", aseguró el DT.

Scaloni también habló sobre posibles actos de racismo que preocupa a los jugadores de Brasil, pero expresó que "ese tema lógicamente está afuera. En nuestras cabezas no existe. Esperemos que la gente que vaya, aliente a Argentina y los de Brasil a su selección. No hay que darle mucha más vuelta".

El entrenador argentino no confirmó la formación para el clásico sudameicano, pero sí adelantó el regreso de Rodrigo de Paul en el mediocampo, por lo cual podría salir Giuliano Simeone o Leandro Paredes, dentro de un equipo que no cuenta con Lionel Messi, ni tampoco con los delanteros Lautaro Martínez y Paulo Dybala.

!Hay que buscar un método para poder jugar sin Messi, y por suerte tenemos grandes jugadores, que lo hacen a la perfección cada vez que no está, y así su ausencia se nota lo menos posible. En algún momento habrá un recambio más grande, pero ahora estamos bastante bien", evaluó.

Al entrenador se le recordó que Argentina lleva 20 años sin vencer a Brasil como local por eliminatorias, y al respecto señaló que "es una estadística. Alguna vez se va a romper, y ojalá que sea mañana. Si no, no pasa nada. Es un partido importante, pero no deja de ser un partido para consolidarnos, para seguir en la misma línea".

