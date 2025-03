Messi, lesionado, es baja para los partidos de Argentina ante Uruguay y Brasil

La doble fecha de marzo de la eliminatoria sudamericana para el Mundial-2026 perdió a sus figuras de mayor renombre tras la baja el lunes del astro argentino Lionel Messi, que se suma a la del '10' brasileño Neymar, ambos por problemas físicos.

La nómina de futbolistas que enfrentarán a la Celeste el viernes en Montevideo y a la Canarinha, el martes 25 en Buenos Aires, excluye a Messi, según mostró la lista publicada en la cuenta en la red social X de la selección argentina.

'La Pulga' disputó todo el encuentro del domingo entre el Inter Miami y el Atlanta United, en el que anotó uno de los goles de la victoria 2-1, pero terminó con "una lesión leve en el músculo aductor" de la pierna izquierda, informó su club en un comunicado.

"Su evolución clínica y respuesta al tratamiento determinarán su disponibilidad para competir", agregó el equipo de la "capital del sol".

Messi había vuelto a las canchas el jueves pasado en un partido de la Copa de Campeones de la Concacaf en Kingston (Jamaica) tras dos semanas de baja por una sobrecarga muscular.

"Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera", señaló Messi en un mensaje en sus redes sociales.

"Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!", agregó el capitán argentino en el posteo que acompañó con una fotografía vistiendo de albiceleste en un partido de la selección.

El astro de 37 años se suma a otros dos lesionados y bajas en la selección albiceleste: la estrella de la Roma, Paulo Dybala, y el lateral derecho Gonzalo Montiel, que juega en River Plate.

Argentina lidera la eliminatoria con 25 puntos seguida de Uruguay, con 20, mientras que Brasil se ubica en el quinto puesto con 18 unidades, disputadas 12 de sus 18 fechas.

En tercer y cuarto puesto están Ecuador y Colombia, ambos con 19 puntos, pero los del centro del mundo con mejor saldo de goles.

El clasificatorio sudamericano otorga seis cupos para el Mundial de Norteamérica del año próximo y al séptimo la posibilidad de una repesca con selecciones de otras confederaciones.

- Mundial de 2026 -

Se trata de bajas sensibles por la envergadura de los encuentros: Argentina enfrentará a los únicos otros dos países sudamericanos que tienen campeonatos mundiales ganados y con quienes mantiene una histórica rivalidad.

Messi, goleador de la presente eliminatoria (6 tantos), sin embargo, podrá seguir a distancia la eventual consecución del tiquete para defender la corona en el Mundial norteamericano, acaso su sexto y último.

Para asegurar el boleto podría bastar un triunfo en Montevideo en el centenario Clásico del Río de la Plata.

Los brasileños, por su parte, también sufren por una baja de peso: el astro Neymar no estará presente en la fecha doble, tras ser desafectado de su seleccionado por problemas físicos, y se perderá los choques contra Colombia, el jueves en Brasilia, y Argentina, el martes siguiente en Buenos Aires.

El '10', de 33 años, no se recuperó de un problema en el muslo izquierdo sufrido recientemente con su club actual, el Santos, y será reemplazado por el atacante Endrick, del Real Madrid.

Esta es la nómina de convocados por el DT argentino, Lionel Scaloni, para la doble fecha de las eliminatorias:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, ENG), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, FRA) y Walter Benítez (PSV Eindhoven, NED).

Defensas: Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Juan Foyth (Villarreal, ESP), Cristian Romero (Tottenham Hotspur, ENG) Germán Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, FRA), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Facundo Medina (Lens, FRA) y Nicolás Tagliafico (Lyon, FRA).

Volantes: Leandro Paredes (AS Roma, ITA), Enzo Fernández (Chelsea, ENG), Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid, ESP), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, GER), Alexis Mac Allister (Liverpool, ENG), Máximo Perrone (Como, ITA), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP) y Thiago Almada (Lyon, FRA).

Delanteros: Nicolás González (Juventus, ITA), Ángel Correa (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás Paz (Como, ITA), Julián Álvarez (Atlético de Madrid, ESP), Lautaro Martínez (Inter de Milán, ITA) y Santiago Castro (Bolonia, ITA).

