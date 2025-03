Venezuela acusa a EEUU de "criminalizar" migrantes al invocar ley sobre enemigos extranjeros

El gobierno de Venezuela consideró este domingo que el gobierno de Donald Trump "criminaliza" a migrantes venezolanos al invocar una antigua ley para deportar a presuntos miembros de la banda Tren de Aragua.

Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1798, que permite arrestar y deportar a ciudadanos de una nación enemiga. Había sido utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial para detener a unos 120.000 japoneses y estadounidenses de origen japonés.

"Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de Estados Unidos que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana", reza un comunicado oficial.

El texto calificó de "anacrónica" la vieja ley invocada por Trump.

"No solo violenta leyes fundamentales y vigentes de los Estados Unidos, sino que vulnera el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos", denuncia. "En su inmensa mayoría, los migrantes son mujeres y hombres trabajadores, dignos y honestos, no son terroristas, no son criminales, ni 'enemigos extranjeros'. Son víctimas", continuó.

Más de 7,5 millones de venezolanos han dejado su país desde 2014 ante una asfixiante crisis económica, según la ONU.

El gobierno de Maduro, que niega que la cifra de migrantes sea tan alta, culpa por el éxodo a las sanciones que Washington ha impuesto a Venezuela en su presión contra el presidente izquierdista Nicolás Maduro, cuya reelección es denunciada como un fraude por la oposición y varios gobiernos latinoamericanos.

La orden de Trump para deportaciones amparadas en esta ley fue bloqueada el sábado por una decisión judicial: el juez James Boasberg ordenó una suspensión de 14 días de cualquier expulsión bajo esa proclama.

La Casa Blanca tiene hasta el lunes para presentar una moción si quiere anular la pausa. La próxima audiencia será el 21 de marzo, según la resolución judicial.

Pero ya El Salvador recibió este domingo a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua enviados por Estados Unidos para ser recluidos en una prisión de máxima seguridad, anunció el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en la red social X.

La banda criminal, que nació en Venezuela y extendió sus tentáculos por Estados Unidos y varios países de América Latina, fue designada como organización terrorista por Washington.

Venezuela y Estados Unidos acordaron reanudar los vuelos de deportados, suspendidos cuando Washington revocó la licencia que permitía a Chevron operar en el país caribeño pese a las sanciones petroleras. Los dos países, que rompieron relaciones en 2019, habían concretado la repatriación de más de 600 venezolanos tras una reunión en Caracas entre Maduro y un enviado de Trump.

