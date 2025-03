River se enreda y no puede con el modesto Riestra en el torneo Apertura argentino

River Plate se enredó en su falta de gol y debió conformarse con un empate 0-0 ante el rocoso Deportivo Riestra, en uno de los partidos jugados el sábado por la décima fecha del torneo Apertura del fútbol argentino.

El conjunto de la banda roja tenía la oportunidad de subirse al primer puesto del grupo B del campeonato, pero al mismo tiempo, afrontaba un examen complejo ante un rival modesto, sin nombres reconocidos, pero que en su humilde reducto se hace fuerte y acumula 17 partidos sin perder en el estadio Guillermo Laza, con capacidad para apenas 3.000 espectadores.

En este contexto, River dominó en varios pasajes, pero le costó generar situaciones propicias, a lo que se sumó la sequía goleadora del colombiano Miguel Borja, que volvió a fallar un par de remates para romper el cero, e incluso cerca del final el portero Franco Armani debió intervenir para evitar la derrota del 'Millonario'.

A diferencia de otros equipos de River dirigidos por Marcelo Gallardo que eran pródigos en goles, a este conjunto le cuesta mucho encontrar el arco rival, al punto que ya alcanzó un récord de 12 partidos seguidos sin anotar en los primeros tiempos, y sólo lleva 8 tantos en 10 cotejos en el Apertura.

"El fútbol se juega en 90 minutos, no en 45. Son rachas que suceden y se van potenciando. Cuando se corte, no se va a hablar más de eso. No es que no generamos situaciones, las creamos y seguiremos insistiendo con lo bueno. En los últimos partidos yo vi cosas buenas", destacó el 'Muñeco' Gallardo.

En el plantel millonario estuvo el volante colombiano Kevin Castaño, adquirido hace unos días, pero que no jugó todavía, y en este sentido Gallardo explicó que "lo vimos en muy buen estado. Cuando vuelva de su selección (por las eliminatorias) vamos a observar qué nos puede dar. Cuando más rápido se adapte a River será mejor para nosotros".

Con el empate, el equipo de la banda roja quedó tercero en la zona B, con 19 puntos, detrás de Rosario Central (21) e Independiente (20), que el domingo disputará el clásico de la jornada contra Racing.

Precisamente, Central saltó al primer puesto al derrotar por 2-1 como local a Gimnasia y Esgrima, con tantos de Ignacio Malcorra (33, de penal) y del paraguayo Sebastián Ferreira (53), mientras que Rodrigo Castillo (38) marcó el descuento para el 'Lobo'.

Por la zona A, Huracán alcanzó temporalmente a Tigre en lo más alto al derrotar por 2-0 como local a Independiente Rivadavia, con los tantos de Emmanuel Ojeda (68) y de Eric Ramírez (87, de penal), y así el Globo suma siete partidos sin perder, cinco de ellos sin recibir goles en una muy buena racha positiva.

Estudiantes era otro de los que podía treparse a la cima, pero el 'León' igualó 1-1 en su casa frente a Newell's, que de nuevo tuvo como figura al portero costarricense Keylor Navas.

El uruguayo Tiago Palacios (25) venció a Navas con un remate cruzado para poner en ventaja a Estudiantes, pero Luciano Herrera (45) le dio la igualdad a Newell's, en un cotejo que el 'Pincha' terminó con nueve por las tarjetas rojas a Guido Carrillo (90), por un codazo, y al paraguayo Santiago Arzamendia (90+2), por protestar de manera vehemente.

Por último, Sarmiento y Talleres empataron 0-0 en Junín, en un duelo mediocre, entre dos equipos que apenas ganaron un partido en diez jornadas.

Estos son los resultados de la 10ª fecha del Apertura:

-Viernes:

Argentinos Juniors-Aldosivi 0-2

Godoy Cruz-San Lorenzo 0-0

-Sábado:

Riestra-River Plate 0-0

Rosario Central-Gimnasia LP 2-1

Estudiantes-Newell's Old Boys 1-1

Sarmiento-Talleres 0-0

Huracán-Independiente Rivadavia 2-0

-Domingo:

Independiente-Racing

Boca-Defensa y Justicia

Lanús-Instituto

Belgrano-Barracas Central

-Lunes:

Tigre-Central Córdoba

Unión-Banfield

Atlético Tucumán-Vélez

San Martín de San Juan-Platense

Así están las posiciones:

Grupo A

- Pts J G E P GF GC

1. Tigre 21 9 7 0 2 14 5

2. Huracán 21 10 6 3 1 13 4

3. Argentinos 21 10 6 3 1 11 6

4. Boca Juniors 20 9 6 2 1 12 5

5. Estudiantes 19 10 5 4 1 16 9

6. Defensa y Justicia 17 9 5 2 2 12 6

7. Central Córdoba 14 9 4 2 3 15 11

8. Barracas 13 9 3 4 2 13 11

9. Ind. Rivadavia 13 10 3 4 3 10 11

10. Racing (1) 9 8 3 0 5 13 11

11. Belgrano 9 9 2 3 4 7 16

12. Banfield 8 9 2 2 5 6 7

13. Newell's 8 10 2 2 6 5 13

14. Unión (1) 5 8 1 2 5 3 9

15. Aldosivi 5 10 1 2 7 8 20

(1) Tienen su cotejo pendiente. Se jugará el 20 de marzo.

Grupo B

- Pts J G E P GF GC

1. Rosario Central 21 10 6 3 1 13 5

2. Independiente 20 9 6 2 1 15 7

3. River Plate 19 10 5 4 1 8 3

4. San Lorenzo 18 10 5 3 2 10 7

5. Riestra 13 10 2 7 1 8 4

6. Gimnasia LP 11 10 3 2 5 7 11

7. Platense 10 9 2 4 3 6 7

8. Lanús 10 9 2 4 3 5 6

9. Instituto 8 9 2 2 5 6 8

10. Godoy Cruz (1) (2) 8 9 2 5 2 6 9

11. Sarmiento 8 10 1 5 4 7 15

12. Talleres (1) 7 9 1 4 4 5 8

13. Atlético Tucumán 7 9 2 1 6 9 13

14. San Martín SJ 6 9 1 3 5 4 8

15. Vélez Sarsfield 5 9 1 2 6 1 13

(1) Tienen su partido suspendido a los 45m. Se reanudará el 22 de marzo.

(2) Se le descontaron 3 puntos por incidentes causados por sus hinchas.

str/cjc