Bruno Fernandes elimina a la Real Sociedad en la Europa League

La Real Sociedad se despidió de la Europa League en los octavos de final al perder 4-1 en el campo del Manchester United (ida: 1-1), este jueves en un partido de vuelta donde fue letal Bruno Fernandes con un triplete.

El capitán portugués de los ingleses marcó primero dos penales (15, 50) y luego culminó con éxito un contragolpe en el 87. La cereza en el pastel la puso en el 90+1 otro portugués, Diogo Dalot.

Antes de ello, la Real había soñado al adelantarse en el 9 con un penal transformado por Mikel Oyarzabal.

La expulsión en el 63 de Jon Aramburu hizo mucho daño a la Real Sociedad y bloqueó su capacidad de reacción en la última media hora.

El Manchester United fue muy superior en la construcción del juego y dispuso de numerosas ocasiones, pero tuvo que sufrir hasta el final porque un tanto más de los visitantes hubiera enviado el pulso a la prórroga.

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se quejó del arbitraje.

"El United ha sido mejor, pero me hubiera gustado competir de tú a tú. El árbitro no ha pitado el penal que sí era y ha pitado los que no eran. No nos merecíamos un arbitraje así", lamentó.

La eliminación de la Real Sociedad deja al Athletic, que derribó este jueves a la Roma, como único club español en los cuartos de final de la Europa League.

El equipo de San Sebastián tendrá ahora que centrarse en las competiciones nacionales, en una Liga española donde ha caído al undécimo puesto y en una Copa del Rey donde el 1 de abril visitará al Real Madrid en la vuelta de semifinales, después de haber caído 1 a 0 en la ida en casa.

Para el Manchester United, que en cuartos de final se enfrentará al Lyon francés, la Europa League es la única opción de salvar la temporada con un título, toda vez que en la Premier League está en un discretísimo decimocuarto lugar y que en la Copa de Inglaterra fue eliminado en octavos de final por el Fulham a principios de este mes.

"Hemos hecho un buen partido. Incluso sin su expulsión, creo que la sensación era que íbamos a ganar el partido", estimó el técnico portugués del United, Ruben Amorim.

