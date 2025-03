River respiró en el Apertura argentino, pero el colombiano Borja no festejó

River Plate se reencontró con el triunfo el domingo tras perder con Talleres de Córdoba la Supercopa Internacional argentina el miércoles pasado y escuchar los reproches de sus hinchas, al vencer 1-0 a Atlético Tucumán por la novena fecha del torneo Apertura argentino.

El equipo de la banda roja llegaba de capa caída luego de una inesperada caída por penales frente a Talleres en Paraguay, que expuso los problemas que tiene para crear situaciones propicias y que derivó en silbidos y abucheos de los hinchas cuando se anunciaron las alineaciones antes del partido del domingo en el estadio Monumental.

Frente a Atlético Tucumán, un adversario limitado, que de todas maneras le generó un par de complicaciones, River mostró una mejoría en su imagen, pateó nada menos que 38 veces y convirtió en figura al portero visitante, Durso, que debió revolcarse varias veces para salvar su valla.

Con todo a su favor, River generó decenas de situaciones para abrir la cuenta, pero el delantero colombiano Miguel Borja tuvo una muy mala noche, ya que contó con al menos ocho situaciones de frente al arco, pero falló sus remates o no pudo con Durso, que le atajó al menos dos mano a mano.

Facundo Colidio a los 79 minutos, con un remate esquinado desde fuera del área, consiguió vencer al fin la resistencia del portero del equipo tucumano, ya cuando los hinchas de River empezaban a perder la paciencia.

"Hoy sí representamos (a River) mejor, como más me gusta, con una intención clara y una agresividad persistente. No paramos de insistir y de buscar. A veces no todo sale como queremos, pero ahí no hay que perder el foco. Debemos mantener la calma y nuestras emociones ante lo externo", consideró el DT Marcelo Gallardo.

Sobre los silbidos de los hinchas, el entrenador más exitoso de la historia de River destacó que "el jugador y el entrenador conviven con la crítica y con la exposición. Hay que aceptarlo, aunque sea injusta u oportunista, porque es parte del juego. Lo importante es sobreponerse a la frustración y a la reprobación. Es la única forma".

Por su parte, el modesto Tigre, convertido ya en una de las revelaciones del campeonato, se subió a la cima del Grupo A al vencer de visita 2-0 al colista Aldosivi, hundido en el fondo sin triunfos todavía en su regreso a primera división.

Ignacio Russo (7) y Lucas Besozzi (80) anotaron los goles para el festejo del equipo del norte de Buenos Aires, que suma cinco triunfos consecutivos y alcanzó a Argentinos Juniors al tope del Grupo A con 21 puntos, con Boca como único escolta a una unidad.

En el sur bonaerense, Defensa y Justicia le quitó el invicto a Estudiantes, al derrotarlo 1-0 con tanto de cabeza de Gastón Togni (86). De este modo, el equipo de La Plata resignó también el liderazgo en la zona A.

En Rosario, el arquero costarricense Keylor Navas se lució con tres atajadas para sostener a Newell's, que debió conformarse con un empate 0-0 como local frente a Belgrano, con el histórico portero tico como estandarte de un equipo rojinegro que no consigue salir de las últimas posiciones.

Por último, Instituto y Godoy Cruz, ambos de discreta campaña, igualaron 1-1 con los tantos de Santino Andino (36) para el equipo mendocino y de Damián Battallini (41) para el albirrojo cordobés.

Estos son los resultados de la fecha 9 del torneo Apertura:

-Viernes:

Banfield-Argentinos Juniors 1-2

Vélez-San Martín de San Juan 1-0

Central Córdoba-Boca 0-3

-Sábado:

San Lorenzo-Independiente 1-2

Racing-Huracán 0-1

Sarmiento-Barracas Central 1-1

Platense-Lanús 0-0

-Domingo:

Defensa y Justicia-Estudiantes 1-0

Aldosivi-Tigre 0-2

River-Atlético Tucumán 1-0

Instituto-Godoy Cruz 1-1

Newell's-Belgrano 0-0

-Lunes:

Gimnasia y Esgrima-Riestra

Talleres-Rosario Central

Independiente Rivadavia-Unión

Así están las posiciones:

Grupo A

- Pts J G E P GF GC

1. Tigre 21 9 7 0 2 14 5

2. Argentinos 21 9 6 3 0 11 4

3. Boca Juniors 20 9 6 2 1 12 5

4. Estudiantes 18 9 5 3 1 15 8

5. Huracán 18 9 5 3 1 11 4

6. Defensa y Justicia 17 9 5 2 2 12 6

7. Central Córdoba 14 9 4 2 3 15 11

8. Barracas 13 9 3 4 2 13 11

9. Ind. Rivadavia 10 8 2 4 2 8 9

10. Racing (1) 9 8 3 0 5 13 11

11. Belgrano 9 9 2 3 4 7 16

12. Banfield 8 9 2 2 5 6 7

13. Newell's 7 9 2 1 6 4 12

14. Unión (1) 5 7 1 2 4 3 7

15. Aldosivi 2 9 0 2 7 6 20

(1) Tienen su partido pendiente. Se jugará el 20 de marzo.

Grupo B

- Pts J G E P GF GC

1. Independiente 20 9 6 2 1 15 7

2. River Plate 18 9 5 3 1 8 3

3. Rosario Central 17 8 5 2 1 11 4

4. San Lorenzo 17 9 5 2 2 10 7

5. Riestra 11 8 2 5 1 7 3

6. Platense 10 9 2 4 3 6 7

7. Lanús 10 9 2 4 3 5 6

8. Gimnasia La Plata 10 8 3 1 4 5 8

9. Instituto 8 9 2 2 5 6 8

10. Godoy Cruz (1) (2) 7 8 2 4 2 6 9

11. Atlético Tucumán 7 9 2 1 6 9 13

12. Sarmiento 7 9 1 4 4 7 15

13. San Martín SJ 6 9 1 3 5 4 8

14. Talleres (1) 5 7 1 2 4 5 8

15. Vélez Sarsfield 5 9 1 2 6 1 13

(1) Tienen su partido suspendido a los 45 minutos. Igualaban 0-0

(2) Se le descontaron 3 puntos por incidentes.

Str/ma