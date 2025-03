Ni una caída puede evitar el triunfo del intratable Pogacar en la Strade Bianche

Ni sus rivales, ni siquiera una caída a unos 50 km de meta pueden con Tadej Pogacar, el ciclista esloveno que este sábado ganó en Siena su tercera Strade Bianche(tras 2022 y 2024), la clásica por caminos de grava a través de la Toscana.

Es la 92ª victoria en la carrera de Pogacar, quien además igualó el récord de victorias en la Strade Bianche del suizo Fabian Cancellara (2008, 2012 y 2016).

Al término de 213 km de recorrido, con 82 de ellos por caminos de tierra, Pogacar superó por más de un minuto al británico Tom Pidcock (Q36.5), autor del ataque que dinamitó el pelotón a 78 km de la llegada.

- Mano a mano con Pidcock -

Unos kilómetros después, a 50 para meta, Pogacar sufrió una caída, cuando lideraba la prueba acompañado por Pidcock y Connor Swift, al negociar mal una curva de izquierdas en un tramo de descenso, pero se reincorporó rápidamente y rehízo la marcha tras cambiar de bicicleta.

El actual maillot arcoíris como último campeón mundial de ruta, no sufrió aparentes daños de importancia, pese a que el maillot y el culote los tenía rasgados y el codo izquierdo ensangrentado.

El accidente le hizo perder medio minuto con respecto a Pidcock, pero el británico le esperó y ambos iniciaron un mano a mano cuando aún quedaban 45 km para la meta, hasta que Pogacar, a poco más de 18 km para la pancarta, lanzó el ataque definitivo, al que ya no pudo responder el campeón olímpico de bicicleta de montaña.

"No es la mejor manera de ganar una carrera, pero ahora que he cruzado la meta duele, espero que no tenga mucho impacto", declaró Pogacar sobre su accidente.

"Entré demasiado rápido en la curva; un poco raro porque conozco muy bien esta carretera. Estaba un poco preocupado al reincorporarme, pero todo ha ido bien hasta el final", añadió un Pogacar que en dos semanas tendrá la Milá-San Remo, uno de los dos monumentos que aún no ha ganado (junto a la París-Roubaix).

Por detrás, los españoles Pello Bilbao y Roger Adrià formaron un grupo perseguidor junto a Tim Wellens, Ben Healy y Connor Swift, en lucha por alcanzar el podio.

- Vollering gana la prueba femenina -

Fue el rodador belga Wellens quien tomó la iniciativa a falta de 15 km para el final y completó el podio de la prueba, cruzando la meta a casi dos minutos y medio del inalcanzable Pogacar.

Bilbao acabó en la 5ª plaza y el joven Adriá 10º, por delante de su compatriota Mikel Landa.

En categoría femenina, el triunfo fue también para la gran favorita, la neerlandesa Demi Vollering (FDJ-Suez), quien ya se había impuesto en esta prueba en 2023.

Vollering superó en la meta a su compatriota Anna van der Breggen (SD Worx) por 18 segundos y completó el podio la francesa Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a bike), que esta temporada regresa al ciclismo en ruta tras dedicarse durante diez años a las pruebas de montaña.

"Sabía que estaba en forma, pero tenía mucha presión porque todo el mundo me daba como favorita. Estoy muy feliz de haber justificado este estatuto de favorita y haber podido acabar el gran trabajo realizado por mis compañeras", valoró la ganadora.

La veterana española Mavi García acabó en la 5ª posición.

jr/gk/mcd/jvb/cl