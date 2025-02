Juez electoral suspende derechos políticos de vicepresidenta de Ecuador

Un juez electoral de Ecuador suspendió por dos años los derechos políticos de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, quien sostiene desde 2023 una fuerte confrontación con el mandatario Daniel Noboa, quien ha intentado suspenderla del cargo.

La sanción, difundida sobre la medianoche local del jueves y que incluye una multa de 14.100 dólares, es de primera instancia y Abad puede impugnarla.

En el marco de una denuncia de la canciller, Gabriela Sommerfeld, contra Abad por violencia de género, el juez Guillermo Ortega, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), impuso para la vice la "suspensión de sus derechos de participación" en la actividad política por dos años, según la resolución.

La funcionaria acudió este viernes al Congreso -de mayoría opositora- para pedir "que fiscalice a aquellos que quieren impedir" que ejerza su cargo.

Esta nueva sanción contra Abad llega a mes y medio del balotaje presidencial que disputará Noboa con la izquierdista Luisa González para el período 2025-2029, que empezará el 24 de mayo próximo.

"No me han dejado trabajar, no me han dejado cumplir las funciones para los ecuatorianos", expresó Abad a la prensa en las afueras de la sede del Legislativo, en el que la oposición se encuentra fraccionada.

La vicepresidenta consideró el reciente castigo como una "cortina de humo" para desviar la atención sobre denuncias de corrupción divulgadas en medios locales sobre la compra de equipos de seguridad para las Fuerzas Armadas, actualmente desplegadas en las calles enfrentando a bandas de narcotraficantes.

Su abogada, Dominique Dávila, discrepó con la sentencia y afirmó en la red social X que la decisión contiene "extravíos".

De quedar firme la resolución judicial, Abad no podrá seguir desempeñando el cargo para el cual fue elegida en binomio con Noboa en los comicios anticipados de 2023.

La vicepresidenta, quien acusa al mandatario de impedirle ejercer sus funciones, volvió a encontrar cerrado su despacho en Quito el 7 de febrero en medio de tensiones y a dos días de los comicios generales.

Noboa, quien busca la reelección, fue el más votado en la primera vuelta, pero con un mínimo margen de diferencia.

Para su campaña, Noboa ha evitado encargar la presidencia a Abad, lo que para sectores de oposición y expertos es inconstitucional.

Además, Abad acusa al presidente de violencia de género.

El presidente considera que fue un "error" escogerla como dupla, por lo que para las elecciones actuales colocó como compañera de fórmula a la exministra María José Pinto.

Distanciados desde la campaña para las elecciones extraordinarias, la ruptura entre ambos fue evidente cuando Noboa poco después de asumir el poder ordenó a Abad marcharse a Israel, donde fue designada como embajadora.

Alegando incumplimientos en los cargos diplomáticos, el gobierno intentó suspenderla pero la dirigente sancionada emprendió una batalla judicial que le permitió recuperar sus funciones.

sp-pld/llu

undefined