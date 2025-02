Clasificación o crisis, sin opciones para Boca en desquite contra Alianza Lima

El argentino Boca Juniors, un histórico de la Copa Libertadores, está obligado a vencer el martes al peruano Alianza Lima en el desquite de la segunda fase con la amenaza de un empate o derrota en La Bombonera que lo sumergiría en una severa crisis.

En el duelo de ida del martes pasado, Boca decepcionó con una actuación paupérrima en suelo incaico que cerró con derrota por 1-0, y sólo una enorme actuación del arquero Agustín Marchesín impidió una caída por un margen mayor y la posibilidad de que la serie quedara sentenciada en el primer capítulo.

Con la Copa Libertadores como uno de los grandes objetivos de la temporada, una eliminación en segunda ronda, sin llegar siquiera a fase de grupos, será tomada como un fracaso histórico y así lo entendieron los miles de hinchas que en el partido por el torneo local le demandaron al equipo un victoria "cueste lo que cueste".

Dirigido por Fernando Gago, Boca ha sumado varios refuerzos para recuperarse tras la pálida imagen que dejó la temporada pasada, huérfana de títulos, pero el DT aún no logró conformar una formación estable ni plasmar una idea de juego consistente, como tampoco lo ayudan las numerosas bajas por lesión y los bajos rendimientos de varias de sus figuras.

El enojo de los hinchas se hizo sentir en el angustioso triunfo sobre el colista Aldosivi (2-1) en la noche del sábado, con el cántico de "ver si ponen huevos que no juegan con nadie" y silbidos para Lucas Janson, reprobado por todo el estadio mientras era reemplazado, como uno de los puntos más flojos.

"Tenemos una final y la vamos a jugar como tal. El martes necesitamos ganar. Sabemos lo que implica jugar la Libertadores, jugamos en casa que es muy importante. Hay que aprovechar el envión de la gente. Al hincha le pido que confíe", expresó Gago.

- Gorosito enciende la caldera-

Del otro lado, Alianza Lima acudirá a Buenos Aires en busca de la epopeya de eliminar a Boca, aunque para ello deberá rescatar al menos un empate en La Bombonera, que buscará mover sus cimientos para inclinar el juego hacia el arco peruano.

En este contexto, el argentino Néstor Pipo Gorosito, DT de los aliancistas, señaló que en La Bombonera "la hinchada no juega".

"Nunca mataron a ningún jugador ahí. No pasa nada, son 11 contra 11. Lo de la cancha de Boca es todo 'biri biri' (mentira), un mito", agregó.

El entrenador del conjunto peruano también abrió el paraguas sobre el arbitraje.

"Ese es un miedo grande que tengo en la cancha de Boca", dijo. Además criticó la designación del árbitro chileno Piero Maza.

"No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal que un árbitro te dirija dos partidos seguidos", expresó.

Maza fue el árbitro en la revancha de la primera fase eliminatoria, cuando Alianza Lima dio cuenta de Nacional de Paraguay (3-1), y también será el juez en este desquite, a jugarse el martes desde las 21H30 locales (00H30 GMT).

Estas son las posibles alineaciones:

Boca: Agustín Marchesin - Luis Advíncula, Luciano Di Lollo o Ayrton Costa, Marcos Rojo y Lautaro Blanco - Milton Delgado y Ander Herrera o Rodrigo Battaglia - Exequiel Zeballos, Carlos Palacios y Kevin Zenón - Edinson Cavani. DT: Fernando Gago.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra - Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Miguel Trauco - Eryc Castillo, Erick Noriega, Fernando Gaibor, Kevin Quevedo o Alan Cantero - Pablo Ceppellini - Hernán Barcos. DT: Néstor Gorosito.

str/sa/gfe