Real Madrid se deja dos puntos en Pamplona y pierde a Bellingham por roja directa

El líder Real Madrid dejó escapar la victoria al empatar este sábado ante el Osasuna (7º) tras la expulsión del inglés Jude Bellingham supuestamente por menospreciar al árbitro, en partido de la 24ª jornada de LaLiga.

El equipo blanco, que lleva tres encuentros seguidos sin ganar el campeonato español, podría perder la cima de la tabla de clasificación si el Atlético de Madrid, con dos puntos menos, se impone también este sábado al Celta de Vigo (13º) en el Metropolitano.

El francés Kylian Mbappé (15) adelantó al equipo 'merengue', pero el croata Ante Budimir puso la igualada final al transformar un penal (58).

El conjunto blanco, que merodeó el 1-0 en varias ocasiones y reclamó hasta tres penales, terminó derribando la puerta gracias a otro gol de un desatado Mbappé ante un hasta entonces flojo Osasuna.

En una incursión de Fede Valverde hasta la línea de fondo, el uruguayo centró raso para conectar con el astro galo, que batió en carrera al arquero Sergio Herrera.

Instantes después, llegó la réplica de Osasuna. Aimar Oroz rozó el empate, pero su remate se topó con un paradón del guardameta belga Thibaut Courtois.

Los de Carlo Ancelotti continuaron creando peligro, incluso el brasileño Vincius perdonó el segundo tanto. Sin embargo, en el 39 de juego, el árbitro José Munuera Montero sacó la roja directa a Bellingham supuestamente por haberle insultado durante una conversación.

- "Fuck off" -

Según Movistar+, Bellingham espetó a Munuera: "I'm talking to you with respect, fuck off" (Estoy hablando contigo con respeto, jódete o vete a la mierda"). De acuerdo a los medios españoles, si Bellingham insultó a Munuera Montero, se enfrenta a una posible sanción de entre cuatro y 12 partidos.

"La traducción en español de 'fuck off' no 'fuck you' es no me jodas, no merece la expulsión", declaró Ancelotti en rueda de prensa, antes de subrayar que cree que hubo jugadas que el VAR tuvo que haber revisado a favor del Real Madrid, en concreto una supuesta mano en el área.

"Creo que hay un problema en el sentido de que en los últimos tres partidos, algo ha pasado que obviamente no tenía que pasar, ha pasado, lo que podemos es seguir jugando, luchando", prosiguió el técnico italiano sobre la situación del arbitraje, que insistió en que el colegiado, "nervioso", entendió mal lo que dijo Bellingham.

Se trata de la segunda tarjeta roja de Bellingham como jugador del Real Madrid desde que llegó procedente del Borussia Dortmund en 2023. La primera fue en marzo pasado tras discutir con el colegiado Jesús Gil Manzano después de un empate 2-2 ante el Valencia en liga.

Esta polémica llega después de que el Real Madrid enviara el 3 de febrero una carta a la federación española criticando duramente el sistema arbitral al que llegó a tildar de "corrupto", tras un polémico arbitraje en la derrota del equipo merengue ante el Espanyol (1-0).

Tras la reanudación, Osasuna buscó más el empate aprovechando la superioridad numérica, y al final llegó mediante una pena máxima después de que Budimir recibiera un pisotón del francés Eduardo Camavinga.

El propio jugador croata disparó desde los once metros a la izquierda para engañar completamente al belga. "Se queda el rechace y yo voy llegando, pero Camavinga va con una pierna muy abierta. Como entra me da miedo. Me da un golpe fuerte. Me da pena que el árbitro no lo viera en directo", explicó Budimir al canal Movistar+ tras el encuentro.

Aun así, el Real Madrid no se amilanó y se marchó al ataque con ocasiones claras de Vinicius y Mbappé, pero chocaron con un excelso Herrera, que salvó a su equipo de la derrota.

