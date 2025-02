El vietnamita Xuan y la esclavitud moderna en una plantación de cannabis en Inglaterra

Xuan se "ahogaba" con el cannabis. Día y noche, encerrado y solo, este migrante vietnamita estuvo explotado en una plantación en Inglaterra bajo la amenaza de ser asesinado por los traficantes si la cosecha no era buena.

Los inmigrantes vietnamitas figuran entre los más numerosos en cruzar irregularmente el Canal de la Mancha, por detrás de afganos e iraníes. El Ministerio del Interior británico registró 3.307 personas procedentes de este país asiático entre enero y septiembre de 2024.

Pero también figuran entre los más expuestos a trabajos forzados. Casi 1.000 vietnamitas fueron presuntamente víctimas de esclavitud moderna en 2023, según cifras comunicadas a las autoridades británicas.

Para James Fookes, de la ONG Anti-Slavery International, representan sólo "la punta del iceberg" de un tráfico de personas "bien rodado" entre Vietnam y el Reino Unido.

Al igual que Xuan, muchos vietnamitas terminan en una plantación de cannabis tras endeudarse en su país.

"Cuando invertí en el mercado inmobiliario, perdí mucho dinero", explica a la AFP, utilizando un nombre falso, por seguridad.

Al no poder saldar sus deudas con lo que califica de "gángsters", en 2015 le ofrecieron a cambio vender sus órganos o ir a trabajar al Reino Unido.

Xuan voló a Rusia, después a Países Bajos y luego tomó un tren a Francia para a continuación cruzar el Canal de la Mancha, escondido en un camión, junto a unas diez personas más, en su mayoría vietnamitas.

Descubierto por la policía, fue internado en un centro para solicitantes de asilo y luego pudo instalarse en casa de un sobrino en Londres.

En 2016, cuando salía de una comisaría donde debía presentarse regularmente, dos desconocidos lo subieron violentamente a un coche y le obligaron a hablar por un teléfono.

"Un vietnamita me dijo en el móvil que hiciera caso a esos dos hombres, de lo contrario me matarían", explica Xuan.

- "Estaba aterrorizado" -

Fue llevado al norte de Inglaterra. "Estaba aterrorizado", recuerda. Durante meses trabajó en un almacén, cargando cajas con contenidos misteriosos, sin ser pagado, junto a otros hombres, con los que no se le permitía comunicarse.

"Me golpearon a menudo", dice, llorando, Xuan, que ahora tiene 58 años. "Sólo quería seguir vivo para algún día poder volver a ver a mis hijos", añade.

Después lo llevaron a una plantación de cannabis, que era una casa de tres pisos pero con plantas de esa droga por todas partes salvo en baños y cocina. Por las noches descansaba "poco", sobre un colchón.

"Estaba solo, vigilado periódicamente por quienes me habían llevado a la casa, que estaba cerrada", explica.

Tuvo que regar, fertilizar y asegurarse de que el cannabis creciera bien.

En 2021, durante la pandemia, enfermó.

"No podía respirar ni trabajar. Temía que me mataran al no estar haciendo bien el trabajo", señala.

Y decidió escapar rompiendo una ventana, al no tener nada que perder.

"Iba a morir de todas formas", dice.

Consiguió llegar en tren a Londres, donde en un momento dado cayó desplomado en la calle.

Tras ser atendido en el hospital, se puso en contacto con la policía. Las autoridades lo entregaron a The Salvation Army (El Ejército de Salvación), organización contratada por el gobierno para ayudar a víctimas de la esclavitud moderna, que atendió desde 2021 a 135 personas de nacionalidad vietnamita.

Aunque Xuan logró escapar, el trabajo forzado de muchos terminaba a menudo cuando la policía hacía una redada en una plantación.

- "Si regreso me matarán" -

En abril de 2024, Reino Unido y Vietnam firmaron un acuerdo para combatir la trata de personas.

"El gobierno vietnamita ha logrado avances significativos" para ayudar a sus ciudadanos a evitar caer en la esclavitud moderna, sensibilizando a la población, afirma Mitsue Pembroke, responsable de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Hanói.

"Es fundamental fortalecer la cooperación con los países de tránsito y destino", subraya.

El acuerdo de ambos países también tenía como objetivo desalentar la inmigración irregular a Reino Unido.

Xuan, al que le cuesta a menudo dormir, vive en las afueras de Londres, en una casa protegida, cuya dirección mantiene en secreto el Ejército de Salvación.

Su sueño es quedarse y que puedan venir sus dos hijos. "Si regreso a Vietnam los gángsters me matarán", afirma.

Su solicitud de asilo fue rechazada en 2024 y ahora espera la decisión sobre un recurso que presentó.

