La oposición israelí acusa al gobierno de "enterrar" cualquier investigación sobre el 7 de octubre

La oposición israelí acusó el lunes al gobierno de "enterrar" la formación de una comisión de investigación sobre el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, después de que el ejecutivo rechazara responder a esta demanda.

El ataque del movimiento islamista palestino en el sur de Israel desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

"El gobierno hizo ayer todo lo posible para enterrar esta comisión", declaró en el Parlamento Yair Lapid, el jefe de la oposición.

"No quieren que sepamos que el primer ministro [Benjamin Netanyahu] vio las recomendaciones de los servicios de inteligencia y no le importó, no quieren que nos acordemos que su política era reforzar Hamás", añadió.

El ataque de Hamás mató a 1.210 persones en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales israelíes, que incluyen a los rehenes muertos en cautiverio.

Los milicianos islamistas capturaron ese día a 251 personas.

Junto a algunas oenegés, los familiares de los rehenes reclaman la creación una comisión nacional de investigación sobre el ataque del 7 de octubre.

El 11 de septiembre, la Corte Suprema ordenó al gobierno israelí que se reuniera en un plazo de 60 días para debatir si creaba o no dicho organismo.

Las autoridades se reunieron el domingo para debatir el asunto, pero sin decidir nada.

El ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, afirmó este lunes que estaba a favor de "investigar" lo que ocurrió el 7 de octubre de 2023.

Pero también insistió en que no deseaba dar ninguna responsabilidad al Tribunal Supremo, del que no "confía". "En plena guerra, no es el momento de investigar", añadió.

La ofensiva militar israelí dejó al menos 48.208 muertos en Gaza, también civiles en su mayoría, según los datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, que la ONU considera fiables.

