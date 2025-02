Los Philadelphia Eagles aplastan a Chiefs en el Super Bowl frente a Trump

En una de las victorias más impactantes que se recuerdan en la NFL, los Philadelphia Eagles arrollaron este domingo 40-22 en el Super Bowl a los Kansas City Chiefs, que se quedaron en Nueva Orleans sin su ansiado tercer título consecutivo.

El 'quarterback' Patrick Mahomes, que aspiraba a igualar las cuatro coronas del mítico Joe Montana, vivió la peor noche de su carrera frente a la poderosa defensa de los Eagles, que se tomaron una dulce revancha de la derrota de 2023 en la final de la liga de football americano.

La debacle de los Chiefs, que llegaron a perder por 34-0, es un duro golpe para la dinastía que lideran Mahomes y Travis Kelce, que volvió a estar alentado desde las gradas del Caesars Superdome por su pareja, la superestrella del pop Taylor Swift.

"Las pérdidas de balón nos lastimaron y yo asumo toda la culpa por eso", reconoció Mahomes que, en una versión insólitamente errática, cometió dos costosas intercepciones y fue placado en seis ocasiones.

"No jugué a la altura de mis estándares y tengo que ser mejor la próxima vez", reconoció el gran astro actual de la NFL, que sufrió un frenazo en su ambición de acercarse al récord de siete campeonatos logrado por Tom Brady.

Los Chiefs se quedan con un palmarés de cuatro títulos, tres de ellos con Mahomes y Kelce al frente, mientras los Eagles celebraron su segundo triunfo después del de 2018 y Jalen Hurts se reivindicó siendo elegido MVP (Jugador Más Valioso) de la final.

El 'quarterback' de los Eagles, que no pudo evitar la derrota en 2023 pese a una actuación heroica, superó finalmente a Mahomes sumando 221 yardas y dos touchdowns de pase y otra anotación de carrera.

"Pude usar aquella experiencia y aprender de ello, de lo bueno y lo malo", declaró Hurts.

- Ovación a Trump -

El desafío a la historia de los Chiefs atrajo a una multitud de invitados de lujo, entre los que sobresalió Donald Trump.

Primer presidente estadounidense en ejercicio que asiste a un Super Bowl, Trump fue ovacionado por la mayoría de los espectadores al ser enfocado en las pantallas gigantes.

El mandatario republicano, que ha mantenido una relación tensa con la NFL, tuvo un encuentro con familiares de las víctimas del reciente atentado en Nueva Orleans, donde 14 personas murieron en un atropello masivo durante la celebración de Año Nuevo.

"Pensé que sería algo bueno para el país que el presidente estuviera en el juego", dijo Trump sobre la visita en una entrevista con Fox en la que anticipaba una victoria de los Chiefs.

"Cuando un quarterback (Mahomes) gana tanto como él ha ganado, tengo que ir con Kansas City", opinó.

- Abucheos a Swift -

En un pronunciado contraste con Trump, el público silbó ostensiblemente cuando apareció Taylor Swift sentada en la grada junto a la rapera Ice Spice.

Swift, que respaldó a la demócrata Kamala Harris en las pasadas elecciones frente a Trump, ha sido criticada en numerosas ocasiones por el mandatario.

El gran espectáculo del deporte estadounidense tampoco se lo perdió Lionel Messi que, menos de 24 horas después de un amistoso con el Inter Miami en Honduras, disfrutó en la tribuna junto a sus compañeros Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

En el colorido 'show' del intermedio, el rapero Kendrick Lamar desplegó sus grandes éxitos incluida una versión suavizada del polémico 'Not Like Us', un episodio más de su batalla contra el cantante Drake que incluye acusaciones de pederastia.

Al concierto se sumó la legendaria tenista Serena Williams, criada en el mismo barrio de Los Ángeles que Lamar, que lució pasos de baile sobre el escenario.

- Colapso histórico -

Aun con todas las atracciones exteriores al emparrillado, la mayor sorpresa de la noche fue el colapso de los Chiefs, los férreos dominadores de la NFL en esta década.

El juego se puso pronto de cara para los Eagles con Hurts encargándose del primer touchdown de una yarda.

Del otro lado, a Kelce se le escapaban de las manos varios pases de Mahomes ante la frustración en la grada de Swift.

Todas las alarmas saltaron en el banco del experimentado Andy Reid tras un 'drive' catastrófico de Mahomes.

El 'quarterback' recibió dos placajes consecutivos y cometió un colosal error en un intento de pase interceptado por el novato Cooper DeJean, que voló 38 yardas para touchdown.

La pesadilla se agravó a dos minutos del descanso con una segunda intercepción a Mahomes a sólo 14 yardas de su propia zona de anotación, que derivó en otro touchdown de A.J. Brown.

El único 'quarteback' que levantó una desventaja mayor en el Super Bowl, Tom Brady, asistía al desastre en su debut como analista para la cadena Fox.

Hurts sentenció la victoria con un descomunal pase de 46 yardas a DeVonta Smith para que colocara un asombroso 34-0 antes de que los Chiefs maquillaran la humillación con dos touchdowns tardíos de Xavier Worthy y otro de DeAndre Hopkins.

Esta contundente derrota puede ser cerrar también la carrera de Kelce, quien se retiró cabizbajo del estadio sin pronunciarse sobre los reportes de que medita la retirada.

"Voy a dejar que Travis tome esa decisión por su cuenta", se limitó a decir Mahomes al respecto.

