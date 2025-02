El Nápoles frena ante el Udinese y el Inter puede pisarle los talones

El Nápoles, líder de la Serie A, sufrió un frenazo en su trayectoria al empatar 1-1 en casa frente al Udinese este domingo, por lo que el Inter (2º) podría situarse a un punto el lunes en caso de ganar a la Fiorentina en el cierre de la 24ª jornada.

El Atalanta, que el sábado ganó 5-0 en Verona con cuatro goles del italoargentino Mateo Retegui, está a cinco puntos del primer puesto, por lo que también se mantiene en la carrera por el título.

En el estadio Diego Maradona, el Nápoles se puso por delante en el minuto 37 a través del escocés Scott McTominay.

Pero tres después igualó Jurgen Ekkelenkamp con un gran disparo desde el pico del área tras un error en la salida de balón del Nápoles. El delantero neerlandés sorprendió a Alex Meret con un inesperado golpeo seco.

"Relanzamos al Udinese regalándole un gol, es una pena, merecíamos más y mejor", lamentó Conte, campeón de Italia en cinco de las seis ocasiones en las que su equipo era líder tras 24 jornadas.

En la segunda parte el Udinese, sin complejos, siguió apretando a un líder que acusó el cansancio, pero sin llegar a dar la gran sorpresa.

El Udinese se mantiene décimo con 30 puntos.

- Pedro, interminable -

Antes, el veterano atacante español Pedro demostró mantener su olfato goleador con un doblete en la victoria por 5-1 de la Lazio contra el Monza.

El canario de 37 años, campeón del mundo con la Roja en 2010, saltó al césped del Estadio Olímpico de Roma para reemplazar al lesionado Boulaye Dia, cuando la Lazio ya ganaba 1-0, tras el gol inicial del montenegrino Adam Marusic (31).

'Pedrito' (57, 77) y el argentino Taty Castellanos (63) ampliaron la goleada en la segunda mitad, redondeada en los instantes finales del partido por el nigeriano Fisayo Dele-Bashiru (88).

El Monza, colista del campeonato italiano, decoró el marcador con un penal transformado por Stefano Sensi (86), pero no pudo evitar su cuarta derrota consecutiva, la décima en sus últimos once partidos.

Los dirigentes del club decidieron tras el duelo despedir al técnico Salvatore Bocchetti, que había llegado a finales de diciembre.

El entrenador de 38 años sumó un triunfo y seis derrotas en siete jornadas.

Según la prensa italiana, el club de la familia Berlusconi podría volver a contar con el antiguo defensa del Milan Alessandro Nesta, al que Bocchetti había sustituido después de que solo ganara un partido en 17 jornadas.

La Lazio por su parte sigue en puestos de Liga de Campeones, cuarto con 45 puntos, a cinco del Atalanta.

- Gol de Dybala -

El otro equipo de la capital, la Roma (9º), abrió la jornada dominical imponiéndose en Venecia (1-0) gracias a un solitario tanto del argentino Paulo Dybala (57, de penal).

Su técnico, el veterano Claudio Ranieri, reconoció que había tenido dudas sobre si dar minutos al campeón del mundo, que tenía molestias.

"No quería que jugara, para nada, pero me dijo 'quiero jugar'. No quería tomar riesgos con él", señaló Ranieri.

Pese a la irregular temporada de los 'Giallorossi', eliminados entre semana de Copa contra el Milan (3-1), la Roma ha logrado cierta estabilidad en Serie A, y acumula 8 partidos sin derrota en el campeonato (5 victorias y 3 empates).

