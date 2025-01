Choques en La Paz entre afines a Morales y la policía tras marcha por crisis económica

Enfrentamientos entre seguidores del expresidente Evo Morales y policías se registraron este lunes en La Paz, tras una numerosa marcha de cuatro días en protesta por la crisis económica y a petición de la renuncia del presidente Luis Arce.

Miles de campesinos y obreros comenzaron la caminata el pasado viernes desde el poblado de Patacamaya, unos 100 km al sur, con rumbo a La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Una vez en La Paz, decenas de manifestantes intentaron romper con palos, latigazos y petardos un nutrido cerco policial apostado a dos cuadras de la plaza de armas, donde el mandatario tiene sus oficinas.

La policía usó gases lacrimógenos en respuesta.

"Hemos restablecido el orden público cuando la movilización se ha tornado violenta", dijo a la AFP el comandante departamental de la policía, Gunther Agudo.

El oficial informó además de dos detenidos.

Por su parte, los manifestantes decidieron rodear la plaza de armas y anunciaron que no se moverán del lugar hasta que sus demandas sean atendidas.

"Queremos que el gobierno de una vez por todas resuelva, que regule los precios en el tema de la canasta familiar", expresó durante la marcha Leonardo Loza, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) y estrecho colaborador de Morales.

El legislador "evista" dijo que son "más de 5.000 (personas) en la marcha", mientras que el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, aseguró por separado serían 2.300.

El ministro informó más temprano que otro incidente grave precedió la llegada de los caminantes: unos policías que se movían hacia La Paz y dos buses de pasajeros fueron atacados a tiros.

- "Que se vaya" -

A su llegada a La Paz, los marchistas dejaron claras sus intenciones. Queremos "que se vaya el gobierno porque no ofrece ninguna solución a la crisis y la economía está hecha trizas", dijo a la AFP Rodolfo Machaca, dirigente nacional del ala "evista" del MAS.

"Este gobierno ya no tiene solución. Y lo único que queremos como bolivianos, y todos los movimientos sociales, es que este gobierno renuncie", declaró Reynaldo Ezequiel, dirigente del mismo grupo en Santa Cruz.

Con banderas bolivianas y "wiphalas", el multicolor y ajedrezado símbolo de los indígenas, los manifestantes reclamaban por la crisis económica y el incremento del costo de vida.

La inflación cerró en 2024 con un acumulado anual de 9,9%, el más alto en los últimos 16 años.

También pidieron una solución a la escasez de combustibles y de dólares en el mercado financiero, que se ha agudizado desde el año pasado a raíz de que el gobierno casi ha agotado sus reservas internacionales para subvencionar la importación de diésel y gasolina.

Visiblemente cansada, Elvira Aguilar, una campesina de 67 años, llegó a La Paz tras una larga caminata que consideró dura, en la que algunas mujeres avanzaban golpeando ollas y latas.

"Estamos luchando por nuestros hijos. No alcanza el dinero, todo es caro, no se come bien", se quejó.

- Marcha sin Evo -

La marcha se produce en medio de las irreconciliables posiciones entre Morales y Arce. Ambos se disputan el liderazgo del oficialismo y la candidatura presidencial de la izquierda para las elecciones de agosto, aunque el exmandatario y líder cocalero fue inhabilitado por la justicia.

Según los sectores que marchan, más de 100 personas continúan con detención preventiva, luego de que las arrestaran por participar de los bloqueos de caminos organizados por los seguidores de Morales, entre octubre y noviembre de 2024.

"Siempre hubo difamación y persecución a los pueblos indignados. Saludamos a las hermanas y hermanos que protagonizan la Marcha Comunal por la Vida", escribió el líder cocalero en X.

El expresidente, de 65 años, se encuentra a resguardo en el Chapare, su fortín político, una zona cocalera del centro del país.

Contra él pesa una orden fiscal de aprehensión que la policía no ha podido cumplir hasta ahora. Se le acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad en 2015 y con la que, según la fiscalía, tuvo una hija.

Según el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, la protesta de campesinos y obreros "es por la impunidad de Evo Morales", pues él debe responder ante la fiscalía.

jac/gta/nn/atm