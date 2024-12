Estrella de esquí de EEUU Shiffrin sufre herida punzante y un 'trauma muscular severo' en accidente

La superestrella del esquí estadounidense Mikaela Shiffrin sufrió el sábado una herida punzante y un "traumatismo muscular grave" en el accidente en el eslalon gigante que frustró su intento de conseguir su victoria número 100 en la Copa del Mundo, informó el domingo el equipo de esquí alpino de Estados Unidos.

"Tiene una herida punzante en el lado derecho del abdomen y un traumatismo muscular grave", afirmó Courtney Harkins, directora de comunicaciones de US Ski & Snowboard, en un comunicado.

"No le dieron puntos. No pueden coser la herida punzante porque es demasiado profunda y hay riesgo de infección. "Está bastante dolorida", añadió Harkins, que dijo que Shiffrin "no puede caminar muy bien ahora" y no tenía un cronograma para volver a competir.

Shiffrin lideraba el eslalon gigante en Killington el sábado cuando se estrelló al entrar en la empinada sección final del recorrido, chocando contra una puerta y dando una voltereta antes de deslizarse hacia la valla de contención.

Harkins dijo que Shiffrin había pedido que la sacaran del recorrido en un trineo porque estaba "en estado de shock, totalmente incapaz de moverse y preocupada por un traumatismo en los órganos internos". Sin embargo, los estuadios muestran que "los huesos y los órganos internos se ven bien" y no se ha encontrado daño en los ligamentos.

La esquiadora de 29 años había publicado un video en X (antes Twitter), desde su cama de la clínica el sábado por la tarde diciendo que "realmente no había demasiados motivos de preocupación" después del accidente.

Después de dos victorias consecutivas en eslalon en Finlandia y Austria esta temporada, Shiffrin parecía lista para conseguir sus 100 victorias en Killington, no lejos de donde asistió a la Academia de Montaña Burke cuando era joven.

Dos veces campeona olímpica y cinco veces campeona general de la Copa del Mundo, ya tiene 13 victorias más en la Copa del Mundo que el hombre más exitoso, Ingemar Stenmark, superando su récord de 86 en 2023.

Además tiene 17 triunfos más que la segunda mujer, su compatriota Lindsey Vonn.

