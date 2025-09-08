“Realmente vamos a reescribir todo el libro de jugadas”: así los Trump amasaron US$1.300 millones en criptomonedas en semanas

Bastaron unas pocas semanas para que la familia del presidente Donald Trump convirtiera proyectos de criptomonedas incipientes en una fuente de riqueza tangible. World Liberty Financial y American Bitcoin Corp., dos firmas con menos de un año de vida, añadieron aproximadamente US$1.300 millones al patrimonio de la primera familia, acercando sus criptoganancias a los valores de sus históricas propiedades de golf y resorts.

La estrategia de los Trump muestra un giro hacia los activos digitales, donde la velocidad y magnitud de las ganancias superan cualquier iniciativa previa de la familia en bienes raíces o marcas comerciales. Bloomberg estima que su fortuna ahora asciende a US$7.700 millones, sin contabilizar unos US$4.000 millones en tokens aún bloqueados.

¿Qué es World Liberty Financial?

World Liberty Financial, fundada en 2024 junto con Barron Trump y los hermanos Zach y Alex Witkoff, alcanzó un hito clave el 1 de septiembre al permitir que los clientes comercien con su token homónimo, WLFI. Además, cerró un acuerdo con la empresa pública Alt5 Sigma Corp. para acumular sus tokens, transacción que sumó unos US$670 millones al patrimonio familiar.

Eric Trump señaló en la oficina de Nasdaq que “realmente vamos a reescribir todo el libro de jugadas”, destacando el entusiasmo de la familia por explorar nuevos mercados digitales.

¿Qué es American Bitcoin?

Paralelamente, American Bitcoin, creada en marzo para minar activos virtuales, se valorizó en más de US$500 millones tras su debut bursátil el 3 de septiembre. Eric Trump posee alrededor del 7,5% de la empresa pública resultante, una participación que llegó a acercarse a los US$1.000 millones. Donald Trump Jr. también participa, aunque con un porcentaje menor. Según Bloomberg, estas cifras excluyen los tokens aún bloqueados, que podrían elevar sustancialmente el patrimonio familiar.

Los Trump ahora exploran incluso la “tokenización” de activos inmobiliarios, una estrategia sugerida por Eric Trump durante reuniones con inversores como Warren Hui, cofundador de Soul Ventures.

La familia busca así unir su experiencia en bienes raíces y hostelería con las oportunidades de los mercados de criptomonedas, donde la combinación de tokens y vehículos que cotizan en bolsa permite estabilizar activos volátiles.

EE.UU. como la capital mundial de criptomonedas

Bajo la administración Trump, la industria cripto gozó de un entorno regulatorio más favorable en comparación con la gestión Biden, que tomó medidas enérgicas contra exchanges como Coinbase y Kraken. Esta apertura habría facilitado el rápido crecimiento de proyectos como World Liberty y American Bitcoin, donde la primera familia no sólo participa como inversores, sino también como promotores activos de las criptomonedas.

Eric Trump incluso instó a los asistentes de la conferencia Bitcoin Asia a comprar los tokens de inmediato: “Compre ahora mismo… compre en este segundo”.

La velocidad de estas ganancias plantea una nueva realidad para los Trump: mientras propiedades históricas como la Torre Trump en Manhattan o el complejo Mar-a-Lago continúan siendo icónicas, la nueva riqueza de la familia se genera ahora en el dinámico mundo digital de las criptomonedas, un terreno que combina innovación financiera con alta exposición mediática y pública.

Si bien la Organización Trump y la Casa Blanca no respondieron solicitudes de comentarios, los voceros de World Liberty Financial declinaron hacer declaraciones. Lo que queda claro es que, incluso para una familia acostumbrada a asociar su nombre con todo tipo de negocios, las criptomonedas se han convertido en la vía más rápida y visible hacia nuevas fortunas.

Con información de Bloomberg