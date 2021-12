Free Fire: ¿cómo recuperar tu cuenta de invitado si no la vinculaste a una red social?

¿Empezaste a jugar en Free Fire con una cuenta de invitado, pero no llegaste a vincularla con ninguna red social? Si ya no tienes acceso a ella por alguna razón, no te preocupes, existe forma de rescatarla sin tener que perder tu progreso, artículos y premios obtenidos.

¿Cómo recuperar tu cuenta de invitado en Free Fire?

A través de su sitio web oficial, Garena explica que puede ayudar a los jugadores a recuperar sus cuentas de invitado en una única ocasión. Para ello, hay que llevar a cabo los siguientes pasos:

Ingresa a la página de soporte de Garena Free Fire desde tu dispositivo iOS o Android Despliega el menú de opciones para seleccionar el tipo de solicitud Haz clic en la opción Perdí mi cuenta de invitado y la quiero recuperar Llena el formulario con toda información requerida Pulsa el botón Enviar.

Una vez que envíes el formulario de contacto, deberás esperar a que el equipo de soporte responda por medio de correo electrónico para recibir la asistencia solicitada. Eso sí, la compañía advierte que el proceso de recuperación puede ser más tardado en comparación a las cuentas vinculadas previamente.

En algunos casos, un método alternativo para tener de vuelta tu cuenta es abrir el videojuego y seleccionar la opción para iniciar sesión como invitado. Al hacerlo, aparecerá en pantalla un aviso emergente que te permitirá recuperar tu perfil fácilmente.

Aviso para recuperar tu cuenta de invitado en Free Fire. Foto: La República

Ten presente que los datos de juego de la cuenta de invitado se almacenan en el dispositivo móvil y no en los servidores de Garena. Por lo tanto, si pierdes tu equipo o eliminas la información de Free Fire, no habrá forma de que la compañía la pueda recuperar.

¿Cómo vincular tu cuenta de invitado a una red social?

Free Fire te brinda la posibilidad de iniciar sesión con Facebook, Twitter, Google y VK. Para vincular tu cuenta de invitado a cualquiera de estas plataformas, haz lo siguiente:

Ingresa a la aplicación de Free Fire desde un dispositivo iOS o Android Inicia sesión con tu cuenta de invitado Toca el ícono de engranaje de la esquina superior derecha para acceder a Configuración Dirígete la pestaña General > Cuenta Selecciona una de las cuatro plataformas: Facebook, Twitter, Google y VK Sigue las instrucciones en pantalla y listo.

Tener tu cuenta vinculada te permite acceder a todos tus datos de juego si abres Free Fire desde otros dispositivos. Además, facilita el proceso de recuperar tu perfil si pierdes tu teléfono.