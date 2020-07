PS2: logran hackear la consola y correr juegos de Nintendo grabados en DVD [VIDEO]

PlayStation 2 continúa sorprendiendo a millones de fans del mundo a casi 20 años de su lanzamiento oficial. Se trata de un xploit en el reproductor DVD que permite a la consola leer videojuegos no oficiales grabados en este formato, sin tener que modificar el sistema de la plataforma.

En Perú, se había convertido en una práctica cotidiana llevar tu PlayStation 2 a determinadas tiendas para que puedan modificar la consola y esta tenga la capacidad de leer videojuegos ilegales de la generación. Era un riesgo que muchos estaban tomando.

Este nuevo hallazgo fue descubierto por el ingeniero de software CTurt, quien compartió en su blog cómo desarrolló la forma en que los usuarios puedan jugar distintos títulos no oficiales grabados en un DVD junto con un exploit del reproductor de la consola de Sony.

Lo que hizo CTurt fue explotar la funcionalidad del reproductor DVD que tiene PlayStation 2, para que se ejecute el juego a través de una vulnerabilidad del mismo sistema. Es decir, no había necesidad de modificar el software de la consola.

Con esto, básicamente solo teníamos que insertar un disco DVD grabado con cualquier videojuego no oficial, insertarlo en el lector de PlayStation 2 y empezar a jugar. Así lo demuestran los videos que subió a su canal de YouTube, donde se le ve disfrutando de una partida de Tetris, Super Mario Bros con un emulador de SNES y una copia de Shadow of the Colosus.

Además, CTurt menciona que el mismo xploit podría funcionar en todo, desde una PS1 hasta PS4. “Realmente no hay ninguna razón para que esto sea específico para PlayStation 2, ya que todas las generaciones admiten alguna combinación de medios grabados: desde el soporte de CD de PlayStation 1 hasta el soporte Blu-ray de PlayStation 3 y 4”.

En el caso de PS4, el ingeniero señala que solo ha eliminado el soporte de CD. “Hackearla a través de la funcionalidad Blu-Ray BD-J se ha discutido durante mucho tiempo como idea para un punto de entrada. Esto puede ser algo que me interesaría estudiar para un proyecto a largo plazo”.