Resident Evil 3 Remake: polémica en redes sociales por el aspecto clásico de Jill Valentine [FOTOS Y VIDEO]

Resident Evil 3 Remake enciende la polémica en redes sociales a pocos días de publicarse y todo gracias a un mínimo detalle en el atuendo clásico de Jill Valentine que, aunque insignificante, ha desatado molestia en algunos usuarios generando una polémica en redes.

Todo inició con el pasado anuncio de Capcom de incluir el traje clásico de Jill Valentine en Resident Evil 3 Remake que, como fue notorio desde su introducción, presentaba nuevas vestimentas para sus dos protagonistas.

El traje llamado “Jill Valentine Classic Outfit” llegaría exclusivamente para los jugadores que preordenaban el juego, así como también el peinado clásico de Carlos Oliveira.

La controversia no tardó mucho en aparecer. Tras el estreno de Resident Evil 3 Remake, muchos usuarios en redes sociales aparentemente “denunciaron” un caso de publicidad engañosa por una insólita razón: el traje de Jill Valentine ya no presentaba una falda si no unos pantalones cortos.

Una de las reacciones más virales fue la de Vara Dark, quien publicó en Twitter lo siguiente: “El traje de preventa de Jill Valentine en Resident Evil 3 Remake no es su vestimenta original. Cambiaron la falda por un short. Supongo que el departamento de ética ganó de nuevo”.

Esta publicación originó una auténtica ola de rechazo para esta usuaria y hacia otros que se sumaron a las quejas, como otro que incluso preguntó si sería viable una demanda: “¿Publicidad engañosa? Eso es ilegal”.

“¿Hay gente que se fijó más en eso que en todas las carencias del título?”. “Realmente pensé que esto era una parodia, pero es real. Hay gente preocupada por esto. Increíble” son algunos de los comentarios en contra de dicha apreciación.

Como era de esperarse, otros apelaron a la ironía para burlarse: “El traje de preventa de Jill Valentine en Resident Evil 3 Remake no es su vestimenta original. Cambiaron sus botas a otro tipo diferentes de botas”, “no olviden cómo cambiaron su suéter” dijeron algunos.

Aun así, algunos usuarios compartieron el anuncio original que Capcom hizo para ambos DLC en el que se mencionan que los trajes clásicos están inspirados en los diseños originales del Resident Evil 3 original de 1999.

La discusión no ha llegado a sumar mucho en el largo debate sobre la censura en los videojuegos pues la polémica generó más burlas a quienes se sintieron molestia por el traje de Jill Valentine. Es preciso señalar que el mismo no tiene impacto alguno en la jugabilidad del juego.

Resident Evil 3 Remake llegó el pasado 3 de abril para PS4, Xbox One y PC. Como el lanzamiento ya se realizó, no hay manera alguna de obtener el traje clásico de Jill Valentine hasta nuevo aviso.

