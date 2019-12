Pokémon GO ‘Buddy Adventure’: guía para caminar con tu pokémon favorito [VIDEO]

Pokémon GO se hace tendencia en redes sociales debido a la herramienta Buddy Adventure, la cual te permitirá caminar por el mapa del juego de realidad aumentada junto a tu compañero. Para la sorpresa de muchos, Niantic activó esta función, pero solo para aquellos que tengan este nivel en el aplicativo. Revisa nuestra guía para que tu pokémon te siga a todos lados.

Hace unas horas, Niantic liberó un increíble tráiler para anunciar la llegada de la función Buddy Adventure y aunque se tenía previsto que su debut en Pokémon GO sería para inicios del 2020. todo parece indicar que el estudio hizo un cambio de planes y activó esta herramienta, que solo pocos podrán disfrutar.

Las fotografías que ya se comparten en redes sociales, también nos muestran partes de la función Buddy Adventure, como el hecho que los jugadores de Pokémon GO tendrán un nivel de compañero, al igual que el nivel de amistad, podrán interactuar y crear lazos con sus criaturas.

Gracias a la reciente actualización de Pokémon GO, en la caja de configuración del videojuego aparece la opción “Talento de compañero”, la misma que ya podemos activar. Sin embargo, cuando regresamos a la pantalla principal se desactivaba.

Esto se debe a que Niantic solo activó la función Buddy Adventure o Compañero de aventuras para los usuarios que tengan un nivel mínimo en Pokémon GO, por lo que se espera que este nuevo modo de juego llegue a todos los usuarios de manera gradual durante las próximas horas.

¿Cómo activar la función Budy Adventure en Pokémon GO?

Mientras escribo estas líneas, la cuenta oficial de Pokémon GO en Twitter anuncia que los usuarios de nivel 30 en adelante ya pueden activar la función Buddy Adventure en el juego de realidad aumentada, para que puedan caminar en la compañía de su pokémon favorito.

Activar la función Buddy Adventure no te tomará ni 5 minutos. Pues primero debes presionar el símbolo de la pokéball y dirigirte a las opciones de Pokémon GO.

Una vez allí dentro, sube todas las opciones hasta que te topes con la herramienta “Talento de compañero" para activarlo presionando el pequeño círculo que está a la derecha.

Pokémon GO

Ahora que ya tienes activada la función Buddy Adventure de Pokémon GO, debes presionar la pequeña circunferencia donde aparece tu compañero Pokémon para que te salgan las opciones que ves en las imágenes de abajo.

Pokémon GO

Es necesario mencionar que, para caminar junto a tu pokémon en el mapa de Pokémon GO, lo primero que debes hacer es recorrer 2 kilómetros para que este haga su aparición en el videojuego y así subas el nivel de compañero del Buddy Adventure.

Además, también está la opción de jugar con tu compañero, que activará el modo realidad aumentada (RA+) de Pokémon GO para que puedas verlo en este mundo y alimentarlo con bayas o con el nuevo alimento que se encuentra en la tienda del videojuego: Pokocho, cuyo precio es de 100 pokémonedas. Recuerda tener activa esta opción en el aplicativo.

¿Qué es el pokocho?

El pokocho es el primer bizcocho que ha llegado a Pokémon GO gracias a la función Buddy Adventure. Este alimento lo que hará es que tu compañero se una a ti en el mapa por un periodo más prolongado. No obstante, hasta el momento no se sabe por cuánto tiempo aparecerá tu pokémon en el mapa del aplicativo de Niantic.

Es necesario mencionar que los pokémon legendarios también te podrán acompañar a esta nueva aventura que acaba iniciar en Pokémon GO, por lo que podrás verlos volar o caminar tras tuyo.