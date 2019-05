Mario Kart Tour está lleno de microtransacciones y es 'pay to win' según usuarios de la beta [VIDEO]

Mario Kart Tour ha tomado la vía contraria de Super Mario Run, implementando un sistema de monetización que muchos ya consideran excesivo. El juego será gratuito cuando llegue de manera oficial para todo el mundo, lo que justifica la existencia de un sistema de microtransacciones, pero muchos usuarios ya han criticado fuertemente la adopción de un sistema ‘gacha’ por parte de Nintendo.

“Parece que la beta de Mario Kart Tour es bastante agresiva en cuanto a la monetización” dice el usuario Dr. Serkan Toto en Twitter. Las razones: microtransacciones ‘gacha’ y multinivel para conductores, carros (karts) y planeadores (gliders).

El término ‘gacha’ se utiliza para denominar sistemas de videojuegos con un alto grado de microtransacciones basados en varios tipos de caja. Estas cajas suelen ser de un solo intento. En el caso de Mario Kart Tour, se afirma que hay al menos 3 tipos de cajas: para conductores, karts y gliders. El sistema ‘gacha’ es muy parecido a lo que en occidente se conoce como ‘loot boxes’.

Lo cierto es que el juego está siendo acusado de presentar un sistema ‘gacha’ bastante agresivo, y que hasta podría comprometer la jugabilidad al punto de tener ciertos matices de ‘pay to win’. Según muchos reportes, los personajes raros tienen ventajas durante las carreras.

El usuario Ryoukai afirmó en ResetEra: “Al parecer algunos personajes tienen beneficios jugando en ciertos mapas. Ejemplo: Usar a Toadette en el circuito 3ds Toad le dará 3 espacios para los ítems en la carrera, pero solo 1 en otros mapas. Luigi tiene un boost de 3 items en ‘Luigi’s Mansion’, etc”.

En un conocido portal, un usuario define a Mario Kart Tour con una lista de hechos observables en el juego:

- Se juega en modo retrato (una completa locura)

- Aceleración automática

- Tiene pistas retro

- Juegas deslizando la pantalla

- Al parecer, la cantidad de ítems que puedes tener depende del personaje

- Solo dos vueltas por carrera

- Los personajes se desbloquean con una mecánica ‘gacha’

- Ejemplo: Luigi es un personaje raro

- Cada personaje tiene un ítem especial

- Es demasiado lento.

Muchos usuarios ya están señalando al sistema incluido en el juego como una mala decisión de Nintendo. Otros salen a recordar el caso de Super Mario Run, que sufrió el vapuleo de la comunidad por no haber sido gratuito. En Twitter, el usuario DavidGX señaló: “Culpo a la audiencia de los juegos móviles (por esto). Nintendo intentó vendernos un juego completo que costaba solo una cuota y no tenía más cosas (Super Mario Run), pero la gente lo crítico negativamente quejándose como niñas porque ‘no era gratis’. Esto es lo que la gente quiere”.

I blame the mobile game audience. Nintendo tried to sell a full game that just cost one fee and had no other BS. People gave it negative reviews bitching that it wasn't free.



This is what people want.