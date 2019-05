Sony revela la velocidad de carga de videojuegos entre PS5 y PS4 durante evento [VIDEO]

Son pocos los detalles que ha compartido Sony respecto a PlayStation 5, sin embargo, esta última información a puesto de cabeza a las redes sociales, ya que la empresa hizo una comparativa de velocidad entre PS5 y PS4 Pro.

Esta demostración responde a lo dicho por PlayStation días atrás, ya que la empresa afirmó que su equipo se encuentra trabajando para disminuir al mínimo los tiempos de carga dentro de PS5 y así los usuarios puedan disfrutar del videojuego instantáneamente.

La presentación de la nueva consola habría sucedido dentro de un evento corporativo hecho por Sony, el cual fue registrado por un periodista de Wall Street Journal, quien subió un video a su cuenta de Twitter, donde se aprecia que el kit de desarrollo de PlayStation 5 solo demora en cargar 0.8 segundos en cargar un videojuego, mientras que PS4 Pro demora 8 segundos.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq