Gran Turismo, el juego más vendido de PS1, cumplió 21 años [VIDEO]

La certeza del éxito de la primera PlayStation no hubiera sido tan contundente si no fuera por esos videojuegos que todos recuerdan por lo atrevidos y maduros que fueron en su momento. Esta semana se nos pasaba celebrar a uno de los que merecen todo nuestro respeto, ningún otro que Gran Turismo, el juego más vendido de la plataforma (10,85 millones) y que llegó con soberbia a reciclar todo lo que se había hecho en un título de carreras hasta entonces.

Si consideramos que el título se vino desarrollando incluso antes del lanzamiento de PlayStation, para nada debería causarnos sobresaltos. Fueron cinco largos años los que le tomaron al perfeccionista y entusiasta Kazunori Yamauchi, diseñador de Polyphony Digital por entonces, para plasmar su visión de videojuego de simulación definitivo. El recordado “Real Driving Simulator”.

“No intentamos fingir la realidad. Preferiría recrear la sensación de manejar un carro a control remoto, pero con todas las dinámicas que esperarías de un auto real” diría Yamauchi en una oportunidad al hablar de Motor Toon Grand Prix, su primer gran simulador publicado en 1994 y que sentó las bases para Gran Turismo. Su filosofía y gran talento hizo que se convirtiera en presidente de Polyphony Digital de inmediato tras ese primer título.

Y es que, si hay que agradecerle a alguien la existencia de semejante joya de realismo, ese es Yamaushi, quien se refería a esos cincos años de desarrollo como algo de nunca acabar. “Me despertaba en el trabajo, me iba a dormir en el trabajo, me resfriaba y me daba cuenta que ya era invierno. Creo que fui a casa solo cuatro veces en un año” comentaba. El hasta ahora CEO de Polyphony es también un corredor de autor profesional.

No hay mucho más de lo que tengamos sobre Gran Turismo, que cumplió 21 años desde su lanzamiento el pasado 12 de mayo. En una época donde la mayoría de juegos de carrera presentaban una relación limitada de autos, fabricantes y circuitos. Gran Turismo entregó una soberbia variedad de marcas, autos de la vida real e infinitas posibilidades de ‘tunearlos’. Además de competencias y modos de juego (incluido el de sacar una licencia de conducir).

El juego lo tenía todo y se superó así mismo por su secuela Gran Turismo 2 que multiplicó las posibilidades. Recordemos ambas maravillas con estos videos seleccionados en su honor:

Una partida normal de Gran Turismo en competencia del modo Simulator:

Los mejores autos para competición. Los recordados "Racing Modification"

La leyenda del juego en la pista más emblemática: GTO Twinturbo en High Speed Ring