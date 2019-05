Los más de 50 juegos que llegarían por 5 dólares a PlayStation 4 con EA Access

Sony ha decidido darle luz verde al servicio de suscripción EA Access después de largos años. El paquete, creación de Electronic Arts, estará disponible para PlayStation 4 y al mismo precio que en otras plataformas. Incluye, entre otras cosas, una librería de más de 50 juegos que podrán ser descargados al sistema por menos de 5 dólares. Revisa cuáles serían aquí.

EA Access hizo su debut en el lejano 2014, como una aplicación natural de otros servicios de suscripción de EA como Origin Access; y ha estado desde el inicio en las plataformas de Microsoft (Xbox One).

Sin embargo, Sony no dio el visto bueno para que EA Access tenga inclusión en PlayStation 4, aduciendo que el valor del servicio no era lo suficientemente bueno para los jugadores. Aun así, tras 5 largos años y con pocos cambios en el mismo servicio, finalmente Sony abrirá las puertas al servicio para PS4.

EA Access puede ser adquirido de manera mensual (por 4.99 dólares) o anual (por 29.99 dólares). El paquete incluye más de 50 juegos creados por EA entre los que se incluyen títulos de sagas aclamadas como FIFA, Battlefield, Madden, Star Wars Battlefront y más.

Además, los suscriptores cuentan con un 10% de descuento en la compra de cualquier juego, expansión o microtransacción de Electronic Arts, además de poder acceder a los próximos lanzamientos de la compañía antes de sus lanzamientos en periodos de prueba exclusivos de 10 horas.

Poco ha cambiado en los parámetros y contenidos que ofrece EA Access desde su introducción en 2014, pero lo más sustancial es seguramente la amplitud de su catálogo. Muchos juegos AAA han elevado la calidad del paquete y parece ser ese el único factor por el que Sony ya aceptó que los usuarios de PS4 paguen a EA por el mismo en su plataforma.

No es para menos indicar que no son pocos los juegos de EA que mantienen un aspecto multijugador importante, por lo que para aprovechar al máximo las prestaciones de EA Access será necesario también contar con PS Plus.

Posibles juegos de EA Access en PlayStation 4 (por 4.99 dólares al mes)

Army of Two

Battlefield 1

Battlefield 3

Battlefield 4

Battlefield 1943

Battlefield: Bad Company

Battlefield: Bad Company 2

Battlefield Hardline

Bejeweled 2 Deluxe

Bejeweled 3

Black

Burnout Paradise Remastered

Dante's Inferno

Dead Space

Dead Space 2

Dead Space 3

Dead Space Ignition

Dragon Age: Origins

Dragon Age II

Dragon Age: Inquisition

Fe

Feeding Frenzy

Feeding Frenzy 2

FIFA 14

FIFA 15

FIFA 16

FIFA 17

FIFA 18

Fight Night Champion

Heavy Weapon

Madden NFL 15

Madden NFL 16

Madden NFL 17

Madden NFL 18

Madden NFL 19

Madden NFL 25

Mass Effect

Mass Effect 2

Mass Effect 3

Mass Effect: Andromeda

Medal of Honor: Airborne

Mirror's Edge

Mirror's Edge Catalyst

NBA Live 15

NBA Live 16

NBA Live 18

NBA Live 19

Need for Speed

Need for Speed Payback

Need for Speed Rivals

NHL 15

NHL 16

NHL 17

NHL 18

NHL 19

Peggle

Peggle 2

Plants vs. Zombies

Plants vs. Zombies: Garden Warfare

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2

Rory McIlroy PGA Tour

Skate 3

SSX

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront II

The Sims 4

Titanfall

Titanfall 2

UFC

UFC 2

UFC 3

Unravel

Unravel Two

Zuma Deluxe

Zuma's Revenge!