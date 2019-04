¡Nunca es tarde! Tienen más de 60 años y juegan Counter Strike de manera profesional [VIDEO]

Si pensabas que los videojuegos solo se disfrutan hasta cierta edad lamentamos decirte que estás completamente equivocado, pues existe un equipo de Counter Strike Global Offensive que es el más longevo del mundo de los Esports.

Este equipo rompe todas las estadísticas respecto a la edad de los equipos en Esports, ya que en la actualidad podemos encontrar desde niños hasta adultos con un máximo de 27 a 30 años jugando profesionalmente en cualquier videojuego competitivo.

The Silver Snipers es el nombre de este equipo de CS:GO, el cual proviene de Suecia y sus integrantes son dos mujeres y tres varones, donde el menor de todos tiene 64 años de edad y el mayor 76 primaveras.

Integrantes de The Silver Snipers

A pesar de su edad, los integrantes de The Silver Snipers no tienen nada que envidiar a otros equipos de Esports, pues cuentan con su propio coach y el sponsor más grande que tienen es Lenovo; además, de un régimen de entrenamiento.

The Silver Snipers es el claro ejemplo que la edad no es un impedimento para hacer lo que más nos gusta. No importa si son los videojuegos o algún tipo de deporte, mientras la pasemos bien sin dañar a un tercero se sentirá espectacular.