Nueva barra de juegos de Windows 10 ahora te permite abrir Spotify y streamings sin salir del juego [VIDEO]

En el último Inside Xbox, Microsoft presentó un video mencionando una serie de novedades en la barra de juegos de Windows 10, la que puede activarse con la tecla Windows y la letra ‘G’. Los jugadores de PC ahora podrán disfrutar de más inmersión y posibilidades multitarea sin tener que utilizar el no siempre famoso 'Alt + Tab'

En el mismo video publicado en Twitter, se presenta a los dos principales responsables de las nuevas funcionalidades. Las novedades se presentan en un estilo de widgets, cada uno con un objetivo de inmersión diferente.

PUEDES VER

Por un lado, tenemos una muy completa barra de amigos y chats que nos permitirá comunicarnos instantáneamente con ellos mediante texto o llamadas de voz. Muy similar a lo que ya existe en Steam desde hace un par de años.

Esta nueva presentación, que tiene como nombre ‘Xbox Social’ y se encuentra en estado ‘beta’, también incluye una forma rápida y precisa de compartir tanto imágenes como clips de video y hasta editar los mismos en tiempo real y rápido, para ser compartido en las redes sociales casi instantáneamente.

Pero las sorpresas no terminan ahí. Otro de los widgets está dedicado especialmente a que el usuario maneje y disfrute de su completa biblioteca y cuenta de Spotify, sin tener que salir del juego. Para aprovechar mejor esta función, se ha implementado también una barra mezcladora y de control de volumen, para poder manejar los niveles de audio tanto del juego, de la música en Spotify y más al gusto de cada usuario.

PUEDES VER

Aun así, la mayor sorpresa para nosotros fue la posibilidad que dará la barra de juegos de Windows 10 para disfrutar de cualquier video en vivo de nuestro streamer favorito, mientras continuamos jugando un título. Esto gracias a que podemos configurar una minipantalla contenida y ubicada a nuestra elección. Por si disfrutas tanto de jugar videojuegos como de mirar a otros jugar, ahora puedes hacer ambas cosas a la vez.

Calling all PC gamers: Exciting changes coming to Game Bar! @Spotify integration, pinned streams, and more. #InsideXbox pic.twitter.com/syPpg3JUVI