Overwatch gratis por una semana: cómo descargar y jugar el videojuego en consola o PC

Desde hace dos días, Overwatch es oficialmente un juego free-to-play, es decir, gratuito, aunque solo por tiempo limitado. Sin embargo, no se trata de una promoción que dure apenas unos días, si no que se extenderá hasta incluso pasada la Semana Santa. Descubre aquí cómo descargar el hero-shooter de Blizzard sea cual sea tu plataforma.

Esta nueva promoción llega para celebrar el inicio de su nuevo evento Archives llamado Storm Rising. La promoción permite a todo jugador de PS4, Xbox One y PC disfrutar del juego completo, sin ninguna restricción, completamente gratuito.

Esto queda perfecto para todo aquel que aún no esté convencido sobre si comprar el juego o no. La inexistencia de restricciones significa que podremos elegir a cualquier héroe, jugar a cualquier modo de juego y hasta participar en el reciente evento Storm Rising.

Descargar Overwatch gratis para PS4, Xbox One y PC

Para descargar Overwatch y disfrutarlo gratuitamente no es necesario complicarse demasiado. Aquí te dejamos unos sencillos pasos dependiendo de tu plataforma:

PC: descarga el cliente de Battle.net de Blizzard desde este enlace, inicia sesión (o crea una gratuita si es que no tienes cuenta) y descarga el juego.

PS4: Desde tu PS4 busca “Prueba gratuita de Overwatch” en la PSN Store. O, si estás en una PC con tu cuenta de PSN abierta, puedes entrar a este enlace.

Xbox One: El mismo procedimiento para PS4, pero esta vez en la tienda de Xbox.

Restricciones y fecha límite

Es necesario recordar que para jugar a Overwatch en consolas (PS4 y Xbox One) es necesario una suscripción a PlayStation Plus o a Xbox LIVE Gold. Los jugadores de PC, por otro lado, no necesitan ninguna suscripción para jugar online. Podrás jugar Overwatch gratis hasta el 23 de abril.