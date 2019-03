League of Legends: Infinity eSports pasa a los playoffs del LLA [FOTOS]

Fue un largo camino. La primera etapa de la Liga Movistar Latinoamérica de League of Legends, conocida también como LLA, llegó a su fin el pasado fin de semana y ya se conoce a los equipos clasificados a los playoffs del torneo.

Luego de que Riot decida unir la Liga Latinoamérica Sur con la del Norte, se decidió que esta nueva major se realice en los países de Chile; como sede de la fase de grupos, cuartos de final y semifinal del campeonato; mientras que Colombia será el escenario donde se lleve a cabo la final del torneo de LoL.

La major de League of Legends reunió a ocho de los mejores equipos de la región, quienes tuvieron partidas BO1 (best of one) entre ellos durante 10 semanas con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos para poder clasificar a los playoffs.

Equipos que participaron en la primera etapa de la Liga Latinoamérica de LoL

All Knights

Furious Gaming

Infinity eSports

Isurus Gaming

Kaos Latin Gamers

Pixel Esports Club

Rainbow7

XTEN Esports

Sin embargo, este número de participantes se redujo a seis, tras culminar la última fecha de la fase de grupos el pasado 23 y 24 de marzo, donde Kaos Latin Gamers y Furious Gaming fueron eliminados del torneo de League of Legends debido a que obtuvieron la menor cantidad de puntos (4- 17).

Fechas y encuentros del Playoffs de la Liga Movistar Latinoamérica de League of Legends

Los playoffs del torneo de LoL iniciará el próximo sábado 30 de marzo con el encuentro entre Rainbow7 y XTEN Esports, quienes pelearán en los cuartos de final. Al día siguiente sedará la segunda partida en la misma fase entre Isurus Gaming contra Pixel Esports Club.

Por otro lado, All Knights e Infinity eSports clasificaron directamente a las semifinales del torneo debido a que ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente. Estos equipos esperan por el peor clasificado y el mejor clasificado y sus partidas también serán bo5.

Los encuentros para las semifinales están programados para el sábado 6 de abril y domingo 7 del mismo mes; mientras que la final será el 20 del mismo mes.