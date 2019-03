El Señor de los Anillos: Gollum será el protagonista del videojuego de la película [FOTOS]

Es momento de que regresas a la Tierra Media como nunca antes te lo imaginaste. Se anunció el nuevo videojuego del Señor de los Anillos donde deberás cuidar el Anillo Único ya que jugarás en el rol de Gollum.

The Lord of the Rings: Gollum es el nombre del videojuego que fue anunciado por Daedalic Entertaiment en alianza con los propietarios de los derechos de la saga escrita por Tolkien, Middle-earth Enterprises.

Para la casa desarrolladora, Gollum es un personaje muy atractivo para el videojuego debido a los conflictos internos que presenta. Además, Daedelic afirmó que la historia se centrará tiempo después de que el Smeagol se convierte en el cuarto dueño del Anillo Único.

Los fanáticos de los libros del Señor de los Anillos no deberán preocuparse, ya que los responsables de The Lord of the Rings: Gollum prometen mantener la historia original, pero también añadirán nuevos eventos respecto al viaje de este personaje.

Según la nota compartida por Gameinformer, el videojuego de Daedalic será de aventura y con un gran contenido narrativo. Además, la casa desarrolladora contó que The Lord of the Rings: Gollum llegará en 2021 para PC y consolas importantes para ese año.