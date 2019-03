Shroud abandona enfurecido partida de Apex Legends diciendo “es otro PUBG” [VIDEO]

El jugador profesional y streamer de Twitch, Shroud, protagonizó una singular escena durante una de sus partidas en Apex Legends. El canadiense culpó al problema de lag de su pérdida en un espontáneo duelo en el Battle Royale que, finalmente, desembocó en el jugador abandonando la partida.

El experimentado jugador, de origen canadiense y polaco, no esperó a si sus compañeros lograban recuperar su ‘emblema’ para así revivirlo luego, sino que terminó haciendo lo que, en el argot de videojugadores, se demonina “ragear” (rage quit).

En el mencionado clip, se observa a Shroud mantener un duelo con otro jugador de la partida a quien logra dispararle primero, por un considerable tiempo y hasta en dos oportunidades. Sin embargo, este último logra abatirlo.

“Voy a enloquecer, viejo, literalmente… perdí contra ese tipo por el $$$$ lag” se oye decir a un enfurecido Shroud. Los problemas de Apex Legends con el lag. Cientos de jugador han reportado casos similares desde el primer día.

“Voy a romper algo” prosiguió. “Lo siento, demonios. No puedo. Odio cuando las cosas no están bajo mi control. Lo odio tanto. Me fui del juego, me fui. No puedo jugar hasta que se arregle. No puedo, no puedo jugar con este lag. Esto es PUBG otra vez, viejo ¡No puedo! (gritos) Voy a enloquecer”.