¿Envió Sony un espía en 1996 para sabotear la Sega Saturn en favor del PlayStation?

En los libros de historia que cuenten los altos y bajos dentro de la industria de videojuegos, habrán muchos episodios polémicos que incluir. Muchos son, indudablemente, referentes a SEGA. La compañía que alguna vez le quitó el trono en occidente a Nintendo fue protagonista de uno de los momentos más tristes del nuevo milenio, al cerrar por completo sus divisiones de consolas en 2001. Esto, como resultado de un largo trayecto de dificultades, malas decisiones y cosas que jamás entenderemos del todo.

Pero, a pesar de que mucho se hable sobre los problemas internos que atravesó la compañía por aquellos agitados años de la Saturn, poco o nada se habla sobre la presión externa que existió, más allá de la feroz competencia que el éxito de la primera PlayStation significó.

Sin embargo, un post dentro del extinto blog Sega Renaissaince (hoy, Sega United) lanza una teoría muy afilada sobre la participación de Bernie Stolar como presidente y jefe de operaciones (COO) de Sega of America durante el periodo de 1996 a 1999.

Hablamos, para brindar un poco de contexto, del propio Bernie Stolar que fue traído desde la misma Sony Computer Entertainment America (Hoy SIE) donde se desempeñó como vicepresidente ejecutivo, y que llegó para reemplazar a Tom Kalinske, el para muchos artífice del éxito de la Sega Genesis y de SEGA en su totalidad, cuando logró hacerse con el 52% del mercado occidental, dejando en un doloroso segundo lugar al por entonces aún más gigante Nintendo.

Es preciso aclarar que el post no cuenta con fuentes oficiales ni alternativas que respalden sus aclaraciones, pero sí brinda hechos que, al verse en un panorama más general, nos hace surgir las dudas respecto al papel que Bernie Stolar, y otros agentes, tuvieron en su manejo de la marca SEGA y precisamente de la consola Sega Saturn, más allá de sus visiones personales.

La entrada de blog, que data de marzo del 2016 y cuyo autor fue el usuario “snkbout”, afirma, entre otras cosas, que: “Stolar tenía una agenda para destruir todo Sega of America, su buena voluntad y el marketshare que construyó con Sega Genesis; y así llevar a la Saturn al suelo cortando secretamente el acceso de la consola a títulos AA y ‘sleeper hits’ (éxitos sin mucha promoción) de RPG japoneses, para que puedan ser exclusivos de PlayStation fuera de Japón”.

Shining Force 3, uno de los pocos RPG japoneses para Sega Saturn que fueron publicados también fuera de Japón

Bernie Stolar es recordado infamemente, entre otras cosas, por declarar en público que “la Saturn no era el futuro de Sega” en el E3 de 1997 y que “es una pesadilla y un desorden confuso para ser hardware de videojuegos. Es difícil de programar y es técnicamente inferior a PlayStation y Nintendo 64” en el Game Developers Conference de 1998. La Sega Saturn llegó al mercado mundial en 1994.

En resumen, algunos de los hechos por los que el post mencionado culpa a Stolar de ser un “espía secreto de Sony” son:

Fue el culpable de que nunca hubo un Sonic en 3D para Sega Saturn

El post afirma que Stolar no ordenó directamente la cancelación de Sonic Xtreme (un proyecto que inició para Sega 32x y se transportó a la Saturn). Pero que sí fue quién canceló Sonic Pool/Sonic Stadium, un juego que se ideó desde el inicio para Saturn y venía siendo desarrollado por el Sega Technical Institute (STI), creadores de Sonic The Hedhehog. STI fue fundado por Mark Cerny, el arquitecto principal de PlayStation 4.

Saboteó a la Saturn en los Estados Unidos con varios métodos

Stolar se habría negado a que SEGA ofrezca licencias de los kits de desarrollo (máquinas que ayudan a los desarrolladores a crear juegos para determinadas consolas) de región US NTSC (Estados Unidos) a las compañías desarrolladoras y editoras de juegos, forzando a estas a usar kits limitados y con menor capacidad, lo que dificultó que usaran los dos procesadores Aurora SH-2 con los que contaba la Sega Saturn.

También afirman que Stolar estuvo tras la idea de que los juegos de Saturn vinieran en carcasas altas y delicadas y no usaran el case de CD’s estándar como los juegos de PlayStation o los de la propia Saturn en Japón.

Izquierda: case de Sega Saturn en Japón. Derecha: case de Sega Saturn en Estados Unidos.

Bernie Stolar despreciaba a la Saturn, vendiéndola como una "consola de nicho"

Stolar también habría hecho ‘mal marketing’ a la Sega Saturn, vendiéndola como una consola de “nicho” y no como una para jugadores ‘hardcore’. También afirman que rechazó licenciar tecnologías de expansión de Saturn como los cartuchos de RAM de 1MB y 4MB, haciendo que lo desarrolladores y los editores se salten de desarrollar en Saturn y prefieran PlayStation alegando que “la Saturn es muy difícil de programar”.

Canceló inmediatamente el Sega CD y Sega Channel apenas llegó a la compañía en 1996.

Bernie Stolar habría cortado los recursos de ambos proyectos alegando que “el mercado de 16 bits está muriendo”. ¿Se habrá querido referir a los gráficos en 2d también? Después de todo, fue Stolar la mente detrás de la 'mascota oficial de PlayStation' que nunca llegó a ser: Polygon Man, la cual fue reemplazada por Crash Bandicoot a su salida.

Evitó que desarrolladores third-party hagan juegos para Dreamcast

Finalmente, durante los últimos años de Stolar, el post afirma que este habría alienado a Electronic Arts para que estos no lancen juegos en Dreamcast. Lo mismo habría intentado con otros desarrolladores third-party como Capcom y Namco. “La razón por la que EA no hizo juegos en Dreamcast fue porque, después de su anuncio, en mayo de 1998, EA se acercó a Sega of America para licenciar ports de PlayStation hacia Dreamcast, pero según Stolar, ‘Sega no necesitaba ports de PS1, necesitaba títulos desarrollados desde cero para la nueva Dreamcast’. EA fue rechazado de Dreamcast porque Stolar les dijo que no tenían interés en juegos de PS1. EA siguió sus intereses y esperó el anuncio de PlayStation 2. Como consecuencia, juegos como Madden, NBA Streetz y los FIFA fueron exclusivos de PS2”.

En el caso de Capcom y Namco: “Stolar les dijo tajantemente que se rindan con el Saturn y dejen de apoyarlo, por lo mismo, X-MEN vs Street Fighter nunca salió de Japón en Satun”.

Stolar fue finalmente despedido de SEGA en junio de 1999, durante el E3. Tres meses antes, fue despedido en secreto de su puesto como ejecutivo de operaciones por Shōichirō Irimajiri. Se le considera, comúnmente, como uno de los precursores directos de Sega Dreamcast. Sin embargo, la publicación en Sega Renassaince afirma que Stolar "no tuvo nada que ver con el desarrollo y el éxito temprano de Dreamcast, y que fueron Naoya Tsurumi, Charles Bellfield y Neal Robinson los responsables directos".

Como ya de seguro notaste, se trata de acusaciones muy fuertes contra uno de los agentes más importantes en aquellos difíciles años que atravesó Sega y que mueven aún más el legado de la consola hacia un estado más misterioso, a la par del culto que se le ha generado alrededor en los últimos años.

Lo cierto es que hay cosas que no se pueden negar, como el hecho de que la Sega Saturn sí tuvo un diseño angustioso y un lanzamiento apresurado, por lo que sí brindaba más dificultades para programar que la propia PlayStation. El mismo Tom Kalinske fue despedido por haber apurado su lanzamiento en 1994.

Un usuario en ResetEra afirma: "Sega optó por la manera clásica, brindando la documentación para cada componente del hardware de Sega Saturn, el kit de desarrollo era muy 'crudo'. Los desarrolladores tenían que optimizarlo ellos mismos. Sony, por su parte, ahorró gran parte del trabajo a los desarrolladores en sus kits de desarrollo para PS1 desde el inicio. Eso fue una gran diferencia".

Laird-Wah, el hombre que por fin pudo 'hackear' al 100% la Sega Saturn, 22 años después de su lanzamiento.

Sin embargo, queda más oscuridad que luz después de conocer los hechos, verdaderos o no, que se exponen en dicha entrada de blog. Sobre todo los que tienen justificación en actos que se consumaron por entonces.

La Sega Saturn no tuvo un buen marketing en los años 90. No es disparatado pensar que fue sacada del mercado prematuramente, aun en el momento cuando empezaba a generar ventas interesantes (1998). Tampoco podemos explicar, incluso hasta hoy, cómo algunos juegos nunca fueron importados de Japón, (algunos de los que mejor aprovecharon el hardware ‘hecho para 2D’ de la consola). Pero, por sobre todo, no se comprende cómo nunca salió un Sonic en 3D o algo parecido para competir con Super Mario 64 y Crash Bandicoot en la Sega Saturn, conociendo que el gran responsable del éxito de Sega Genesis fue el mismo Sonic The Hedgehog.

Radiant Silvergun de Sega Saturn. Un shoot 'em up de culto predecesor directo de Ikaruga. Algunas fuentes de la época afirmaban que el juego no podría correr en una PlayStation, Nunca salió de Japón.

Por: Benjamín Marcelo