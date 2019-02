El Call of Duty de 2019 podría ser un nuevo Modern Warfare

Un nuevo Call of Duty aún está lejos de ser anunciado, pero las conjeturas no dejan de aparecer. Un ex creativo del equipo de Infinity Ward afirmó algo que hace sospechar a la comunidad sobre un nuevo Modern Warfare para este año.

Call of Duty es una serie anual y muy importante para la industria. A todavía varios meses para un eventual anuncio, ya se oyen ecos sobre cuál sería el título de esta nueva entrega. Se ha ensayado el nombre de Ghosts 2, un nueva seria o hasta un nuevo Modern Warfare.

Es justamente esta última posibilidad la que parece sonar más fuerte conforme avanzan las semanas. La serie que llevó a la serie a abandonar la Segunda Guerra Mundial podría regresar para salvar el extraño 2018 que atravesó Activision.

Robert Bowling, ex estratega creativo de Infinity Ward y actual consultor de EA, soltó una bomba que ha calado hondo en las conjeturas en redes sociales sobre el próximo COD.

En respuesta a un fanático en Twitter, Bowling afirmó que llegará un shooter “moderno” este año. La publicación a la que respondió tan solo parecía pedir un shooter moderno “de nuevo”, ni futurista ni mucho menos con Battle Royale.

Lo que dio más peso a lo dicho por Bowling, fue la ‘M’ mayúscula que puso al escribir “Moderno” (Modern) sin ser necesario. Esto se suma a toda una seguidilla de rumores que poco a poco van posicionando a Modern Warfare como el Call of Duty del 2019.

Sin embargo, aun con todo esto, todavía no hay confirmación alguna y a pesar de que la propia Infinity Ward ya haya aceptado que habrá un anuncio de Modern Warfare 4 (no confundir con COD 4: Modern Warfare), todavía nada indica que ese anuncio llegaría este año, aunque sí durante la generación actual.