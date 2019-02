Metro Exodus se podrá descargar antes de tiempo en Steam, pero no en Epic Games Store

Metro Exodus dejó el store de Valve para convertirse en el juego exclusivo de Epic Games Store. Sin embargo, por más extraño que suene, los usuarios que reservaron el videojuego podrán descargar el título antes de su estreno en Steam, pero no en la tienda de los creadores de Fortnite.

La noticia fue confirmada desde la cuenta oficial del videojuego en Twitter, a tres días de su estreno en PC y las consolas. Este anuncio generó la alegría de todos los fanáticos de la saga, ya que no deberán descargar el cliente de Epic Games Store.

Un seguidor de la cuenta preguntó si también habría precarga para Epic Games Store; sin embargo, la respuesta que recibió el usuario no fue satisfactoria, ya que la descarga previa al estreno del videojuego no está en los planes de los responsables de Metro Exodus.

Just to confirm - Metro Exodus pre-load for existing Steam pre-order customers WILL HAPPEN, and we will announce expected start time in due course.