YouTube: el espeluznante mensaje oculto para los que piratearon Cuphead [VIDEO]

Conocido es el fuerte y extendido sacrificio que tuvieron que hacer los hermanos Moldenhauer para sacar Cuphead en 2017 para PC y Xbox One. Por lo mismo, cuesta creer que haya aún personas que podrían estar dispuestas a piratear este videojuego, así como cualquier otro. Sin embargo, los creadores sabían que esta era una realidad y no se quedarían sin enviarles un pequeño y aterrador mensaje a los que se atrevieran a hacer eso, y que, no afortunadamente, podemos oír en YouTube.

Cuphead, videojuego de 2017, es todo un ejemplar para hablar sobre el manejo artístico dentro de un videojuego, ya que el arduo trabajo que realizaron por 5 años los hermanos Moldenhauer de StudioMDHR, resultó en un trabajo impecable que seguramente seguirá siendo reconocido por muchos años en adelante.

Sin embargo, tanto los creadores como cualquier persona que ya tenga algo de conocimiento sobre cómo funciona esta industria, saben que la piratería es algo virtualmente inevitable, y que siempre habrá uno que otro usuario inescrupuloso dispuesto a no pagar absolutamente ningún centavo para jugar cualquier título, sin importar cuánto trabajo costó para crearse.

Es por eso que en StudioMDHR, en otro despliegue de su evidente creatividad, decidieron dejar un mensaje completamente aterrador, espeluznante y hasta incluso más bizarro que la misma naturaleza ya presentada en su juego. Y que probablemente costó a más de uno entender.

Resulta que si fuiste uno de estos a los que no les importó todos los sacrificios que realizaron en StudioMDHR, cuyos fundadores llegaron hasta hipotecar su casa para poder sacar a Cuphead al mercado, y que aun así, descargaste ilegalmente su juego; te toparás con el hecho de que la música de la pantalla de introducción del mismo no es la misma que la original, es decir, de las versiones no pirateadas, que tranquilamente pudiste conseguir en Steam a 50 soles, y hasta por 27 soles en otros sitios en oferta.

Este mensaje solo pudo ser percibido por algunos usuarios que, en un afán de descubrimiento, quisieron ver de qué trataba el extraño y misterioso audio que, evidentemente, habían dejado los creadores adrede para aquellos que piratearon su software.

El audio, en primer lugar, fue extraído de los datos locales del juego, y desde el mismo nombre ya da mala pinta: “MUSIntroDontDealWithTheDevilVocal666.wav”. Este mismo fue trasladado hacia un espectograma, un visor de frecuencias sonoras que resulta mucho más completo que un propio analizador de espectro para el audio, y que permite tener, en una señal visual, un resumen más completo de todas las propiedades de dicha señal sonora.

Pues bien, lo que encontraron quienes se atrevieron a indagar mucho más allá con este mensaje, fue algo completamente aterrador:

Como ves, se trata de tres espeluznantes figuras, que definitivamente fueron dibujadas, ya que el sonido que emiten cuando son reproducidas, es obviamente, confuso e impropio, pero que aun así no deja de ser aterrador.

Considerando que Cuphead es un videojuego independiente, que bien merecido tiene su fama y sus elogios, además de que siendo un juego de PC, una plataforma que presenta grandes posibilidades para no recurrir a la piratería, como buenos precios y en moneda local; creemos que piratear cualquier juego es un completo despropósito, por lo que estas medidas, si de dar un buen susto se tratan, son bastante efectivas.

Aquí puedes escuchar el espeluznante audio a través de dos videos de YouTube, que también muestran los dibujos ocultos:

Si te dio mucho miedo, no te preocupes, te recomendamos ver este video de un niño que ha generado ternura generalizada en VRChat para que puedas dormir tranquilo.