Lista de juegos de anime que llegarán en 2019 a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC [VIDEO]

Durante el 2018 hemos recibido mucha información, y en algunos casos no, sobre los videojuegos que llegarán en 2019 a las consolas PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. En la siguiente nota te contaremos los títulos basados en animes.

Así como los juegos que utilizan a los héroes de los universos de Marvel y DC, los animes también han sido parte de la industria de los videojuegos desde sus inicios y esta vez no será la excepción, ya que en el 2019 se adueñarán de miles de consolas en el mundo.

Si creías que el único videojuego basado en estos mangas japoneses es Jump Force, lamento decirte que te equivocas. Así que prepárate y empieza a ahorrar porque serán 8 los títulos que verán la luz en el transcurso del 2019.

Entre los videojuegos que nos permitieron jugar con nuestros personajes favoritos de los animes encontramos a Dragon Ball FighterZ, Fist of the North Star: Lost Paradise, Black Clover: Quartet Knights, New Gundam Breaker, One Piece: Grand Cruise, Attack on Titan 2, Sword Art online: Fatal Bullet, entre otros.

Esta vez los usuarios se preparan para una nueva experiencia dentro de los videojuegos basados en animes, pues tendremos títulos como Kill la Kill: The Game, Digimon Survival, Jump Force y más.

One Piece: World Seeker

El capitán de los Mugiwaras, Luffy, regresará a las consolas con más aventuras en un formato nunca antes utilizado en los videojuegos de la franquicia, pues los usuarios conocerán la nueva Isla Prisión ubicada en el Nuevo Mundo.

One Piece: World Seeker, título desarrollado por Ganbarion y distribuido por Bandai Namco, es de mundo abierto en el que podrás jugar como Luffy y tener grandes batallas en tu viaje.

Por otro lado, podrás utilizar el "Gear Second", Gomu Gomu no Jet Gatling, Gear Third, Gigant Pistol, Kenbunshoku Haki, Busoushoku Haki, Gear Fourth, entre otros. One Piece World Seeker llegará el 15 de marzo a PS4, Xbox One y PC.

Digimon Surive

El nuevo RPG de estrategia desarrollado por Bandai Namco es algo que no se ha visto en entregas anteriores de la franquicia. Digimon Surive nos cuenta la historia de Takuma Momotsuka y sus amigos, quienes inician su viaje al mundo paralelo durante una reunión de camping.

En Digimon Survive, el usuario podrá controlar diferentes Digimon durante la batalla en donde las decisiones que tome dentro de esta resultará en la muerte de varios personajes. Bandai Namco ha apostado por darle un lado muy oscuro a este juego, lo cual suena realmente interesante. A pesar de que no se conoce la fecha exacta, es casi un hecho de que sea lanzado a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC en 2019.

Steins; Gate elite

Es un remake de la novela visual de la serie Science Adventure desarrollado por 5pb. El videojuego ha llamado mucho la atención desde su tráiler de presentación debido a que es lo más cercano a un anime, ya que está completamente animada.

Los usuarios conocerán la historia de Okabe Rintaro, quien accidentalmente descubre el secreto de viajar en el tiempo y los peligros que son parte de ello. Steins; Gate Elite ya fue estrenado en Japón el pasado 20 de septiembre en PS4, Nintendo Switch, PC y PS Vita, pero llegará para los demás países en febrero del 2019.

Granblue Fantasy: Relink

Este videojuego ya es conocido dentro de la industria, ya que su primera versión se encuentra en Android, iOS y web; sin embargo, el co-desarrollo de Cygames y Platinum Games llevarán la nueva versión a PlayStation 4.

El nuevo RPG llevará a los usuarios por distintos mundos y tendrá muchas opciones en lo que se refiere a personajes jugables, no obstante, algunos ya han sido parte de la versión de smartphones. Granblue Fantasy: Relink cuenta con un modo multijugador cooperativo para cuatro jugadores. El juego llegará a PS4 en el transcurso del 2019.

Tokyo Ghoul: re Call to Exist

Este título será el primero de la franquicia que estará disponible fuera de Japón, ya que los anteriores, Tokyo Ghoul y Tokyo Ghoul Jail, solo fueron vendidos dentro de tierras niponas. La nueva creación de Bandai Namco los animes Tokyo Ghoul y Tokyo Ghoul: re, pues tendremos a Kaneki Haise Sasaki como personajes jugables.

Los usuarios serán parte de los enfrentamientos entre Ghouls e investigadores, pues será una arena de 4 vs 4 donde los gamers tendrán una gran variedad de avatares a elegir para ambos bandos. Tokyo Ghoul: re call to Exist llegará a PS4 y PC en los próximos meses del 2019.

Kill la Kill: The Game

La casa desarrolladora de Dragon Ball FighterZ, Arc System Works, ya nos demostró lo que puede hacer cuando se trata de realizar juegos basados en animes. Esta vez nos muestra su nuevo proyecto Kill la Kill The Game, el cual toma como referencia al mejor juego de pelea del 2018 distribuido por Bandai Namco.

Kill la Kill The Game será el nuevo juego de pelea que todos los fanáticos de este género van a querer, ya que el título promete a los gamers realizar combos espectaculares con una calidad gráfica muy similar al anime. El videojuego llegará en cualquier momento del 2019 a PS4, Xbox One y PC.

Jump Force

De todos los juegos que Bandai Namco tiene planeado lanzar, Jump Force es el más ambicioso, ya que une a todas las franquicias que son parte de la revista japonesa Weeckly Shonen Jump como Dragon ball, One Piece, Naruto, Bleach, Black Cover, My Hero Academia, Rurouni Kenshin, Yu Yu Hakusho, Fist of the North Star y My Hero Academia.

El usuario podrá elegir entre más de 30 personajes para tener batallas de 3 vs 3; además, contará con un editor de avatar donde el propio usuario podrá elegir el aspecto de su personaje y utilizar las habilidades que él quiera.

Por otro lado, Jump Force tendrá un modo historia donde los personajes han sido diseñados por el mismísimo Akira Toriyama. Jump Force llegará a PS4, Xbox One y PC para el próximo 15 de febrero.

Pokémon Generación 8

Hay muchos rumores alrededor de este título, pues se dice que Game Freak detuvo el desarrollo de este título para lanzar Pokémon Let’s GO, Pikachu/Eevee debido al golpe de nostalgia que ocasionaría en los gamers el disfrutar de una versión actualizada de Pokémon amarillo con mecánicas de Pokémon GO.

Pokémon Generación 8 es conocido como el retorno del RPG a la franquicia; sin embargo, se tiene poca información sobre el videojuego. Por otro lado, se especula que se lance el juego a finales del 2019 a Nintendo Switch.

(Las imágenes de Pokémon Generación 8 son referenciales)