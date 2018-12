PS4: todos los juegos a lanzarse en enero del 2019

El 2018 ha sido quizá el mejor año para Sony y para su consola PlayStation 4. La PS4 ha dominado el mercado de videoconsolas con diferencia. Por eso, hay mucho interés sobre cómo planea Sony iniciar el próximo año, principalmente en cuánto a su catálogo ¿seguirá siendo la PS4 una opción atractiva con nuevos títulos en 2019?

A pesar de que la primera semana no brinde ningún lanzamiento principal, la segunda semana si traerá títulos como el Onimusha: Warlords remasterizado, el tercer episodio de The Walking Dead: The Final Season y Tales of Vesperia edición definitiva.

Al parecer, enero será un gran mes para los amantes de RPG que cuenten con una PS4. No solo en títulos aclamados del pasado sino también en nuevos y hasta indies, como es YIIK. Además de Trails of Cold Steel: Decisive Edition.

Todo un preámbulo para los pesos pesados que llegarán en la segunda mitad de enero: Resident Evil 2 Remake y Kingdom Hearts III. Repasa aquí todos los juegos que tiene planeado Sony lanzar en enero para su PS4.

11 de enero– Tales of Vesperia: Definitive Edition

15 de enero– The Walking Dead: The Final Season – Episode 3 – Broken Toys

15 de enero– Smoke and Sacrifice

15 de enero – Onimusha: Warlords

15 de enero – The Grand Tour Game

15 de enero – Vane

17 de enero – Hell Warders

17 de enero – YIIK: A Postmodern RPG

18 de enero – Ace Combat 7: Skies Unknown

18 de enero – Kingdom Hearts VR Experience (PSVR)

22 de enero – Trails of Cold Steel: Decisive Edition

22 de enero – A Fisherman’s Tale

22 de enero – Senran Kagura Burst Re:Newal

22 de enero – At Sundown

24 de enero -Life is Strange 2: Episode 2 – Rules

25 de enero – Resident Evil 2

29 de enero – Kingdom Hearts III

29 de enero – Genesis: Alpha One