PlayStation 1: así es el equivalente a los cartuchos UFO y Everdrive de PS1 [FOTOS]

¿Te has preguntado si existe algo como los cartuchos Everdrive o UFO para una PS1? Una modesta compañía estadounidense tiene la respuesta. Se trata del PSIO, un dispositivo que permite conservar de la mejor manera una PlayStation 1 original, si es que aún la tienes activa.

No es un secreto ni mucho menos tabú el hecho de la existente piratería con la que tuvo que combatir PlayStation. Sin embargo, es importante recordar que Sony ejecutó algunas de las mejores ideas anti-piratería de su época. En los tiempos de los primeros discos compactos y mucho antes de las tecnologías de protección de DRM digitales y los anti-tamper.

Tampoco podemos negar que, en cierta cantidad, la piratería pudo empujar a la primera PlayStation de ser tan popular en algunas regiones del mundo, sin reparos en mencionar la nuestra. Sony se ha convertido, hoy por hoy, en la marca líder para videoconsolas en la región.

Sin embargo, la práctica de la piratería nunca fue la mejor solución, menos cuando de conservar una consola se trata. Y si consideramos el contexto actual, con la mayoría de las PS1 pasando los 20 años, es importante recordar este hecho crucial.

Por lo mismo, ¿te has preguntado alguna vez si existe algo parecido a los cartuchos UFO y Everdrive para PlayStation? La respuesta es sí, y es un producto con apenas unos cuantos años. Se llama PSIO y es fabricado por una compañía del mismo nombre.

Es pequeño dispositivo se conecta a través de los puertos paralelos de la PlayStation original. No todas las consolas PS1 tienen este puerto paralelo, ya que Sony dejó de instalarlos en los modelos de los últimos años, incluida la PS One.La particularidad que tiene este dispositivo es permitirte correr juegos en tu PlayStation 1 desde una tarjeta SD. Tal cual los cartuchos UFO y Everdrive que existen para las consolas con ese tipo de almacenamiento.

De esta manera, se aprovecha el hardware original de la PlayStation sin maltratar o desgastar sus delicados lentes, los cuales no duran para siempre. No se trata, pues, de emulación, si no de seguramente la mejor forma de mantener tu PS1 con vida.

Aun así, no todo es tan sencillo, y es notorio que PSIO está diseñado para usuarios entre intermedios y avanzados, ya que es necesario soldar un pequeño chip en la misma placa original de la PS1. Algo muy trabajoso si no se cuenta con la experiencia necesaria.

De todas formas, es interesante lo que significa este pequeño dispositivo, ya que más de 20 años después, y con la PlayStation Classic de paso, aún existen empresas que se dedican a satisfacer los intereses de quienes aún conservan sus consolas de antaño. Y tú ¿qué opinas?

