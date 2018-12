Blizzard retira a los desarrolladores de Heroes of the Storm y cancela sus esports

Una gran parte de los desarrolladores que conformaron el equipo de Blizzard a cargo de Heroes of the Storm (HotS) han sido trasladados hacia otras áreas de la compañía, al mismo tiempo que las actividades de esports oficiales alrededor del juego han sido canceladas.

HotS o Heroes of the Storm es la cuota de Blizzard para el género de MOBA. Actualmente, y de forma clara, liderado por League of Legends de Riot Games y Dota 2 de Valve. Recordemos los orígenes de este género tuvo como protagonistas a dos juegos de Blizzard: Starcraft y Warcraft 3.

El anuncio fue publicado en el blog oficial de Blizzard por el mismo presidente J. Allen Brack y su jefe de desarrollo Ray Gresko. Entre las principales declaraciones escritas en dicho blog se pueden destacar:

"Hemos tomado la difícil decisión de cambiar algunos de los desarrolladores de Heroes of the Storm hacia otros equipo, y nos emocionados de observar la pasión, conocimiento y experiencia que todos ellos brindarán en esos otros proyectos".

"A pesar del cambio, continuaremos apoyando activamente al juego con nuevos heroes, eventos con temáticas y otros de los contenidos que nuestra comunidad adora, aunque el ritmo del mismo cambiará. No todo está perdido".

"Así como no tomamos estas decisiones de manera ligera, también vemos emocionante el futuro de acuerdo a lo que estas decisiones significarán para nuestros otros juegos y proyectos que tenemos en mente. Apreciamos a todos nuestros esforzados desarrolladores y a todos en la comunidad de Blizzard, esperamos compartir muchas más experiencias épicas en juegos con ustedes en el futuro".

"El equipo de Heroes of the Storm también tiene una oportunidad única de repensar las cosas y priorizar. Porque ahora, más que nunca, nuestro encargo es enfocarnos en protegerlos a ustedes, nuestros jugadores, y canalizar toda nuestra energía en mantener las cosas dinámicas y divertidas. Esto significá que estamos comprometidos a repensar regularmente a los héroes, continuar los eventos temáticos y hasta traer nuevos héroes".