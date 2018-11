Microsoft lanzaría una Xbox One sin lector de disco y avisa de una revolución en la industria

La revolución del soporte de almacenamiento en las consolas ya toma forma de cara al futuro, y es que de acuerdo a lo que se detallan medios especializados alrededor de la industria, Microsoft estaría preparando la salida de una nueva Xbox One sin lector de discos ni Kinect, lo que reduciría considerablemente su costo.

Xbox One no ha podido gozar de gran notoriedad en la generación actual, al menos en la región el líder absoluto ha sido PlayStation. Sin embargo, no han sido pocos, ni necesariamente infructuosos, los intentos de Microsoft por diferenciarse de su competencia y entre la industria en general, llevando a la calidad de la mano.

Los planes de Microsoft para lanzar una Xbox One sin un lector de discos representan una pista más sobre lo que depara el futuro de la industria. Es conocido el debate sobre la muerte del formato físico, al menos en la forma como se le ha conocido por hasta 4 décadas desde el primer uso de cartuchos en las consolas de sobremesa.

Sin embargo, dicho paradigma no cambiaría sin razones. Desde ya varios años que las consolas han perdido dicha característica de plug and play y los formatos físicos han presentado más y más limitaciones. Son especialmente notorios los casos de títulos lanzados al mercado necesitando un pesado parche de primer día y la necesidad de instalación y actualización recurrentes en los videojuegos de consola han hecho que se parezcan cada vez más a las PC que a las consolas tradicionales.

Ciertamente, otro de los plus del formato físico solía ser el material artístico y adicional con el que venían. Muchas personas añoran aquellos largos y coloridos manuales con los que llegaban los videojuegos en época doradas como las de Super Nintendo, NES y PlayStation. Sin embargo, el acrecentado coste de producción, sobre todo para juegos AAA y la necesidad de reducir estos al mínimo han dejado tal incentivo a un lado.

No dejan ni dejarán de haber ventajas en el formato físico, como el hecho de mantener un soporte de tus juegos sin necesidad de depender de servidores ni servicios. Y la habilidad de revenderlos como de segunda mano, algo digamos imposible en la mayoría de videojuegos digitales. Pero ciertamente, ciertas ventajas no pueden dejarse de lado para con lo digital, y es lo que parece ha pesado para Microsoft.

La Xbox One ciertamente podría experimentar un buen respiro de cara al último tramo en su vida útil (tomando en cuenta que la PlayStation 5 podría lanzarse en 2020 o 2021 y que Microsoft responderá seguramente con algo). Esta idea de una consola sin lector se apoyaría completamente en el catálogo digital de Microsoft y Xbox Live. También brindaría una fuerte respuesta en el interés por su servicio Xbox Game Pass, que ha sido protagonista en el último evento importante X018.

Por lo pronto, habrá que esperar. Pero es seguro que Microsoft nos brindará sorpresas, después de todo PlayStation parece o bien tener un año pasivo en el 2019 o un año con muchos anuncios.