Pokémon Let’s Go Pikachu/Eevee: Lo que debes saber antes de conectarlo a Pokémon GO [FOTOS]

Pokémon: Let's Go Pikachu! y Pokémon: Let's Go Eevee! ya están disponibles y han llegado a lo grande puesto que la alianza entre Nintendo y Niantic ha rendido el mejor resultado hasta ahora visto para beneficio de todos los jugadores y fanáticos de la saga. Mira aquí todo lo que debes saber acerca de la sincronización entre Pokémon GO y Pokémon: Let's Go Pikachu/Eevee!

En Pokémon: Let’s Go, Pikachu! y Pokémon: Let’s Go Eevee! la realidad aumentada ha sido potenciada al máximo, ya que podrás sincronizar tu partida de Pokémon GO en el llamado GO Park. En este parque podrás transferir todos los pokémon que hayas capturado en la aplicación de Niantic y ¡podrás verlos divertirse y corretear en tu Nintendo Switch! ¿Pero cómo funciona esto? Para responder esa duda hemos preparado esta rápida guía que te hará conocer todo lo referente a la conexión entre estos increíbles juegos.

¿Qué es el GO Park?

El GO Park es un complejo de parques dentro de Pokémon: Let’s Go Pikachu/Eevee. Se trata de una veintena de parques especializados para albergar pokémon. Cada uno cuenta con una capacidad de hasta 50 pokémon. Sí, esto es muy similar a las conocidas cajas de Bill en los juegos más clásicos.

¿Puedo utilizar los pokémon que atrapé en Pokémon GO para utilizarlos en mi partida de Pokémon: Let’s Go Pikachu y Pokémon: Let’s Go Eeevee?

¡Si! Aunque la manera de hacer esto no es la más directa es totalmente posible y no deja de ser sencillo. Para poder ver correr y disfrutar a tus pokémon capturas en Pokémon GO como nunca antes los habías visto, es necesario que los transfieras en el GO Park. Si quieres usarlos para tu partida de Pokémon Let’s Go Pikachu/Eevee en Nintendo Switch solo tendrás que capturarlos de nuevo, algo muy sencillo puesto que todos estarán ahí en el parque esperando para que los elijas.

El requisito de volver a capturar a tus pokémon de Pokémon GO puede parecer algo tedioso, pero no es para nada innecesario. Esto te ayudará a organizarte de una manera mucho más táctica y estratégica. Recuerda que hay una infinidad de pokémon en el universo de Niantic y muchos de ellos necesitarán prepararse para entrar a Pokémon: Let’s Go Pikachu/Eevee. De esta manera, podrás seleccionar solo los que quieras entrenar de manera especial en el juego, evitando que llenen tu party.

¿Donde está el GO Park?

Si eres veterano en la serie la ubicación del GO Park te sonará muy familiar. Este se encuentra ya un poco avanzado en el juego, en la misma ciudad donde estaba la mítica Zona Safari de los primeros videojuegos de Pokémon. ¡Apresúrate! El juego tiene apenas horas de publicado y ya hay jugadores que han llegado a esa zona transfiriendo sus mejores pokémon desde Pokémon GO.

¿Qué tecnología se utiliza para conectar Pokémon GO con mi Nintendo Switch?

Quizá una de las conexiones más cómodas y prácticas: Bluetooth de baja energía (Bluetooth LE o BLE). Por lo que no te tendrás que preocupar de tener la mejor tecnología en las manos. Cuando sincronices ambos dispositivos (tu dispositivo móvil con tu Nintendo Switch) el juego mismo te avisará de la conexión y te guiará por pasos fáciles para que puedas transferir tus pokémon de manera rápida.

¿Hay un límite de cuentas de Pokémon GO para sincronizar con Pokémon: Let’s Go Pikachu/Eevee?

¡No hay ningún límite de cuentas! Ya que Pokémon: Let's Go, Pikachu! o Pokémon: Let's Go, Eevee! te dejarán sincronizar todas las cuentas que quieras en una sola partida. Esto quiere decir que puedes transferir los pokémon de tus amigos y familia. Si hermano logró capturar ese pokémon raro y shiny que se encontraron en el parque aquella vez, pues ahora, podrás utilizarlo en tu Nintendo Switch.

¿Puedo transferir de vuelta mis pokémon de Pokémon GO desde Pokémon: Let’s Go Pikachu/Eevee?

Lamentablemente, esto no será posible aunque por una justa razón, mantener el balance de quienes no cuenten con el juego para Nintendo Switch. Sin embargo, Niantic te recompensará a gran manera ya que te dará regalos con estupendos premios en su aplicación por cada pokémon que transfieras, lo que quiere decir que habrá grandes posibilidades de que mejores tu nivel en el juego si conectas tu cuenta con tu Nintendo Switch.

¿Puedo seguir entrenando a mis pokémon de Pokémon GO en Pokémon: Let’s Go Pikachu/Eevee?

¡Sí! De eso se trata la razón principal para la transferencia. Puedes tanto seguir entrenando a tus criaturas de Pokémon GO como combatir junto a ellos en Kanto. Serán parte del juego como cualquier otro pokémon de la región.

Pokémon: Let's Go Eevee! y Pokémon: Let's Go Pikachu! también serán compatibles con uno de los accesorios más increíbles que haya podido sacar Nintendo (y vaya que Nintendo sabe hacer accesorios). Se trata de la Poké Ball oficial para el juego. Esta tiene increíbles características que te permitirán vivir el juego con una inmersión nunca antes posible en Pokémon. Puedes conocer más sobre esta y otras nuevas modalidades de Pokémon: Let's Go Pikachu! y Pokémon: Let's Go Eevee! en este video de YouTube.

Pokémon: Let's Go Pikachu! y Pokémon: Let's Go Eevee! llegaron hoy 16 de noviembre a las 00:00 horas (medianoche). Si quieres conocer todo lo relacionado a este nuevo par de juegos principales en la saga, como su precio, tutoriales y más posibilidades con la realidad aumentada, no dejes de seguir nuestro apartado especial de los mismos en este enlace.