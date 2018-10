Pokémon Let's Go, Pikachu! lanza nuevo tráiler de Halloween [VIDEO]

Halloween no solo se vive en el mundo real, pues en Pokémon Let's GO, Pikachu! y Pokémon Let's GO, Eevee!, los nuevos juegos exclusivos para Nintendo Switch lanzaron un nuevo tráiler por este día especial.

Los dos nuevos juegos de la franquicia estarán vinculados al popular juego para celulares de realidad aumentada creado por Niantic, Pokémon GO, en donde miles de entrenadores ya celebran el evento de Halloween y se preparan para atrapar al popular Pokémon fantasma Gengar, quien será parte de un evento especial.

En este nuevo video, Pokémon Let's GO nos muestra las aventuras de los personajes que serán manejados por los gamers dentro del juego en su paso por el escalofriante pueblo Lavanda, en donde se encontrarán con una entrenadora encargada del gimnasio del lugar, quien es experta en Pokémon fantasma.

Sin embargo, la sorpresa del video es la presencia de los tres Pokémon fantasma más querido de la franquicia, Ghastly, Haunter y por último genial Gengar.

Como puedes apreciar en el video, el pueblo Lavanda formará parte de ambos títulos, Pokémon Let's GO, Pikachu/Eevee en donde encontrarás a los Pokémon mencionados líneas arriba.

Pokémon Let's GO, Pikachu! y Pokémon Let's GO, Eevee son los juegos exclusivos para Nintendo Switch y estarán disponibles para la consola a partir del 16 de noviembre. Además, estará vinculado a Pokémon GO.