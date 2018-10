MediEvil es anunciado por PlayStation y llegaría en esta fecha a PS4

Sony decidió celebrar las primeras horas de Halloween con el lanzamiento del tráiler del remaster de MediEvil para PS4. El clásico juego de aventura y acción llega después de 20 años de su lanzamiento en PlayStation 1.

Miles de usuarios en el mundo esperaban el estreno del tráiler que confirmaría el regreso de Sir Daniel Fortesque en la defensa del reino Gallowmere ante los malignos planes de Lord Zarok y su ejercito de no muertos.

La nueva versión de MediEvil muestra a todos los enemigos que estuvieron presente en el clásico juego como los espantapájaros, zombis, hombres lobo y caballeros con maza, quienes amenazan con invadir el reino.

Este remake de MediEvil cuenta con la colaboración de Other Ocean Interactive, el cual estuvo en el desarrollo de títulos como Castlevania: Symphony of the Night, Ultimate Mortal Kombat, The Amazing Spider-Man y más.

Medi Evil estará disponible para PS4 a partir del 2019; sin embargo, PlayStation prometió que anunciará más novedades sobre el título en los próximos meses. Por el momento disfruta del tráiler.