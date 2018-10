Marvel's Spider-Man análisis del primer DLC The Heist [REVIEW]

Marvel's Spider-Man, creación de Insomniac, es el nuevo videojuego del hombre araña exclusivo para PS4 y ya estrenó su primer contenido descargable (DLC) llamado The Heist, donde se encontrará con una vieja conocida, Black Cat. Lee nuestro Review y un poco de la historia de este icónico personaje.

Uno de los mejores juegos de Spider-Man fue lanzado en el 2000 para la primera consola de Sony, PlayStation 1, el cual estaba basado en la serie animada de los 90’s. Fue uno de los mejores juegos de aquel año, pero marcaría un hito, ya que es reconocido por la prensa especializada e incluso fanáticos que tuvieron la oportunidad de jugarlo como el mejor videojuego del Hombre Araña y serviría incluso como base para futuras entregas.

Insomniac tuvo una gran tarea al memento de lanzar un nuevo juego de Spider-Man, ya que estuvo ausente en las consolas desde el 2014. Los gameplays de lo que sería Marvel’s Spider-Man ilusionaba mucho a los usuarios, no solo por volver a jugar un título de Spidey, sino que los gráficos casi realistas impresionaban a los usuarios.

Marvel’s Spiderman es exclusivo para PS4, algo que desilusionó a los usuarios de otras consolas e incluso de PC. Insomniac sorprendió a todos al crear un nuevo traje para Peter Parker, donde resalta la araña blanca que lleva en el pecho y espalda, lo cual hace que sea realmente agradable a la vista.

Para esta nueva entrega, Peter Parker ya tiene 28 años de edad, por ende ya es una persona más madura y experimentada en la lucha contra el crimen y sus conocidos enemigos como Kinpin, The Vulture, Scorpion, Rhino, Electro, Mister Negative, Shocker, Silver Sable, Taskmaster, Norman Osborn, aunque es el alcalde de la ciudad y no sabremos si será el Duende Verde y la reciente agregada Gata Negra.

Marvel’s Spider-Man pone a disposición del usuario toda la isla de Manhattan ubicada en Nueva York para que el usuario pueda resolver todas las misiones y misiones secundarias donde deberá derrotar a los villanos ya mencionados, además tenemos misiones secundarias donde rescataremos ciudadanos, combatiremos con criminales de poca monta, perseguiremos autos y helicópteros. Por último, pero no menos importante contaremos con 30 nuevos contando los tres nuevos que están en el DLC The Heist.

La particularidad de estos trajes es que cada uno tiene una especie de poderes, como gravedad baja al momento de saltar con el trajde de Spider-Man 2099, o el Iron Spider, el cual está basado en el que vimos en Infinity War. Este traje cuenta con brazos de Hierro los cuales son de gran utilidad para causar estragos a los enemigos.Estos trajes se pueden conseguir mientas avanzamos en la historia del juego, completamos misiones, derrotamos enemigos y alcanzamos un nivel específico dentro del juego.

DLC The Heist

Ahora que ya sabes lo que es Marvel’s Spider-Man te contaremos lo que es el nuevo DLC llamado The Heist donde la protagonista es Black Cat o Gata Negra, ella ya tuvo un encuentro con Spidey durante la primera parte del juego a través de una misión, pero esta vez los usuarios conocerán un poco más sobre su historia y la razón de su actitud.

The Heist es el primer material descargable para Marvel’s Spider-Man, el cual marca el inicio de la saga “The City That Never Sleeps” que se divide en tres. Los dos capítulos restantes llegarán en Noviembre y Diciembre respectivamente.

Esta vez los usuarios vuelven al a ciudad de Nueva York para detener los robos que se dan en los museos de Arte ubicados en la gran manzana. Black Cat, quien realmente es Felicia Hardy, se convertirá en la nueva enemiga de Spider-Man. Esta dejará pistas para que él la siga y pueda descubrir lo que realmente sucede.

El nuevo capítulo obligará a Spider-Man a recolectar muchas pistas para dar con el paradero de la famosa ladrona. Es una especie de el gato y al ratón, pero en versión Spidey. Practicamente el nuevo DLC se trata de ello, ya que incluso tendremos que trabajar junto a Black Cat, pero con un gran nivel de desconfianza por parte de nuestro amigable vecino.

Aunque Black Cat se presenta como la villana a derrotar, pues todo da un giro de 180 grados, ya que Felicia le cuenta las verdaderas razones por las que realiza esos robos, y es que su hijo fue secuestrado por Hammerhead, villano que la obliga a recopilar información valiosa de la mafia a cambio de mantener con vida a su hijo.

Aquí es donde nosotros deberemos ayudar a Black Cat en algunas misiones, lo cual deja un sinsabor, ya que es más de los mismo en lo que respecta a las misiones, pero tenemos un aliaciente que es la presencia de nuevos enemigos con armas más potentes y complicados de derrotar.

Insomniac decidió continuar con el ritmo del juego y no se arriesgó a más con este nuevo DLC. Si bien el hype se mantuvo a tope con el lanzamiento del juego, también habían expectativas por el nuevo contenido descargable del juego. En caso de que desees practicar nuevos combos o te sientas más preparado para jugarlo en una dificultad mayor te puede ayudar.

Por otro lado, The Heist nos permite tener más misiones de sigilo, algo muy parecido a lo que era Spider-Man Shattered Dimensions donde entrabamos en una especie de fábrica sin que nuestros enemigos nos escuchen o vean. Lo mismo sucede con el traje Noir, ya que tiene el poder del sonido del silencio y evita que nuestros enemigos llamen refuerzos luego de que nos descubren. A esto se le suma las habilidades de sigilo que tiene Black Cat, la cual necesitaremos para terminar con nuestros enemigos desde las sombras. Esto fue una de las pocas cosas que se pudo disfrutar.

La sorpresa del DLC fue el desenvolvimiento de Peter Parker al ser seducido y coqueteado por Black Cat, ya que reacciona de una manera un tanto nerviosa y le trae problemas con Mary Jane. Recordemos que en los cómics Spider-Man y Black Cat tienen un intenso romance y al parecer Insomniac apuntaba a ello aquí, lo cual hace que exista cierta naturalidad cuando los personajes están juntos.

El objetivo del usuario es conseguir distintas obras de arte como pinturas, joyas y demás que están escondidas en los distritos de Nueva York. Las misiones secundarias también forman parte de la historia y aunque intentan complementar y dar una mejor apreciación al usuario de lo que sucede, queda esa sensación de que pudo haber un poco más.

En lo que respecta a los villanos, The Heist marca el regreso de Screwball, pero de una manera un tanto realista, ya que tendremos distintas misiones de combate, las cuales serán transmitidas en vivo para la audiencia a través de un streaming.

A pesar que el usuario puede jugar en el rol de Mary Jane, queda el sentimiento de que se pudo evitar esto, ya que aporta poco o nada a la historia de The Heist. Lo resaltante podría ser las pistas que deja Black Cat para que Spidey pueda dar con su paradero y los combates en sigilo de ambos, pero si Insomniac quiso darle un poco más de protagonismo a Felicia. Se debió permitir al usuario jugar con este personaje.

Si te pegaste al iniciar la historia de Marvel’s Spiderman y necesitaste más de 40 horas para completarlo, The Heist te quedará muy corto, ya que necesitas entre 2 horas y media y 3 para poder completar todo el nuevo DLC. Queda la sensación que The Heist pudo ser parte de la historia original sin ningún problema, y es que a pesar que presenta tres nuevos trajes, estos no incluyen ninguna habilidad, lo que hace pensar de que Insomniac pudo esforzarse un poco más para este primer contenido descargable del juego.