Steam pone en oferta Shadow of the Tomb Raider y usuarios de pre-compra enfurecen

Steam es conocido en el mundo de los videojuegos por presentar atractivas ofertas y descuentos de manera seguida. Sin embargo, una reciente rebaja de Shadow of the Tomb Raider parece haber enfurecido a cierto sector de usuarios, principalmente los que pre-compraron el juego como otros que lo adquirieron sin descuento, y lo están llenando de reseñas negativas.

Las críticas vienen, en su mayoría, de usuarios que realizaron la pre-compra del juego, es decir, compraron el título antes de su lanzamiento a un precio completo y sin rebaja. Estos han infestado la página del videojuego en Steam con críticas y reseñas negativas, algunos incluso van más allá y pregonan que se trata de una supuesta estafa.

Usualmente las rebajas se ponen en marcha cuando los desarrolladores (o editorial) quieren hacer crecer las ventas, pero a los usuarios no les ha caído nada bien que el juego se esté ofreciendo con descuentos tan solo un mes después de su lanzamiento.

Ciertamente una oferta después de tan solo un mes de aparecido un título es una duración corta para lo que comúnmente se observa en la plataforma de Valve. No obstante, esto depende principalmente del distribuidor del mismo.

Aun cuando Shadow of the Tomb Raider, el último título de la trilogía sobre el origen de Lara Croft, lideró las ventas (principalmente en Reino Unido) tras su lanzamiento, no logró ubicarse nunca como el juego más vendido, alcanzando máximo un puesto 2. Tras el pasar de las semanas el escenario no mejoró.

Esta puede haber sido la principal razón por la que Square Enix, quienes en el pasado ya habían hecho mea culpa por su exigencia con las ventas de Rise of the Tomb Raider, decidió seguramente poner en marcha los descuentos para la versión de PC en Steam, que no es precisamente la que recibió más elogios.

Este tema abre la discusión sobre la naturaleza de la pre-compra que se ha ido posicionando en una importante parte de usuarios y gamers en los últimos años. Sin duda, la reacción de estos usuarios puede significar una lección para el futuro, pero no cabe duda de que no existe estafa pues con el acto de pre-compra se acepta adquirir un producto al precio indicado.

