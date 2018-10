Red Dead Redemption 2 llegará en dos discos [FOTOS]

Lo que se había estimado desde hace más de una semana se hizo realidad, confirmando la razón de las críticas sobre el tamaño de Red Dead Redemption 2. Y es que, para los casi 100 GB que pesará el videojuego desde su lanzamiento, se necesitará un soporte que ya se había predicho: dos discos de Blu-ray.

Resulta que, respecto a las copias de RDR2 que algunos usuarios han podido conseguir días antes de su lanzamiento, se compartieron algunas imágenes de estas copias tempranas en Twitter. Son estas las que parecen confirmar lo que se especulaba semanas atrás: Red Dead Redemption 2 llegará en dos discos.

Fue el usuario KOFI, quien supuestamente es uno de los dueños de estas primeras copias, quien compartió las imágenes en Twitter de lo que sería una versión japonesa del popular y tan esperado videojuego de Rockstar.

Esto sin duda no llega a ser sorpresa para muchos, sobre todo después de hacerse oficial y público el almacenamiento necesario para la instalación de Red Dead Redemption 2 por parte de Rockstar, quienes afirmaron que tanto para la versión digital y física, será necesario contar con cerca de 100 GB libres (149 GB para la versión digital).

Por lo mismo, la necesidad de un soporte de dos discos ha sonado totalmente lógico y necesario en las últimas semanas. Por lo pronto, Red Dead Redemption 2 se convertiría en el primer videojuego que llegue en dos discos de la actual generación de consolas.

Red Dead Redemption 2, la secuela del popular juego wéstern creado por Rockstar, estará disponible para Xbox One y PS4 a partir del 26 de octubre del 2018.

Last thing I’m going to speak on since people are just dying to know. Red Dead Redemption 2 does have a double disc. The first disc is a “Data Disc” and the second is a “Play Disc”. Probably have to just install first disc. Game does come with a map which I will not share. pic.twitter.com/VnIq2HF8zf