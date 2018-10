Review de Blackout en Call of Duty Black Ops 4 para PlayStation 4

Por: Benjamín Marcelo

Call of Duty Black Ops 4 llegó el día de ayer 12 de octubre para todas las plataformas disponibles (PS4, Xbox One y PC) lo que ha supuesto un punto de inflección importante para la saga de Treyarch, aquella que comenzaría con World at War del año 2008, al traer por primera vez el modo Battle Royale de toda la franquicia: Blackout.

En aquella ocasión, hace exactamente diez años, Treyarch traería por primera vez el modo zombies, revolucionando la oferta multijugador de Call of Duty. Por eso, nadie pareció muy sorprendido cuando se supo que iba a ser la misma Treyarch la encargada de traer el colosal y complejo modo Battle Royale al mundo de Call of Duty.

A pesar de sus fuertes antecedentes, como la creación del modo zombies, el mapa nuketown, y quizá la campaña más impredecible de toda la serie Call of Duty (Black Ops 1), la tarea de traer el modo Battle Royale a una serie como esta es sumamente compleja, pues requiere una buena ejecución a nivel holístico, sobre todo para un público acostumbrado al estilo CoD, con mapas diseñados para el 'run and shoot', la mecánica cubierta en cubierta y la frenética velocidad tanto del disparo como de la acción.

En este sentido, Blackout podría llegar a ofrecer lo que todo amante incondicional de la serie desearía tener en términos de jugabilidad, pero el evidente reescalado del elemento Call of Duty no es necesariamente 100% afín para los familiarizados con el género.

Por el significativo esfuerzo que implica el diseño de un mapa de estas dimensiones, creemos que Treyarch ha tenido excusas para permitirse algunas licencias, pero otras son difíciles de entender. Algunos aspectos con las texturas, el dibujado a distancia y el diseño de la interfaz gráfica dan a entender que Treyarch ha tenido prioridades.

El problema puede surgir cuando estas prioridades no son necesariamente las mismas que se necesitan para ofrecer un buen Battle Royale, o al menos uno que cumpla con las expectativas y estándares ya impuestos con títulos como PUBG y Fortnite.

Sin embargo, creemos que la jugabilidad general mantiene la esencia tan vital de la saga, sin titubear demasiado en aspectos conflictivos como el realismo de las balas y el sistema de sonido que resulta tan decisivo en otros juegos. Desmenuzaremos cada una de estas mecánicas líneas abajo.

Sin más preámbulos, damos paso al review del apartado Blackout de Call of Duty Black Ops 4, primer modo Battle Royale de toda la serie.

Para este propósito hemos dividido una serie de apartados: control, combate (PvP), vehículos, mapa, gráficos, sonido, interfaz, performance y balance. Los cuales creemos son vitales para asegurar una buena experiencia Battle Royale en cuanto a lo que ya se ha visto del género en los últimos años.

Control

El control de tu personaje es lo primero que te mantendrá contento si eres fan de la serie. Blackout, y en general Black Ops 4, regresa a la forma clásica ‘boots on the ground’, dejando de lado por segundo año consecutivo (después de WW2) a los elementos futuristas como el doble salto, los jetpacks, etc. Call of Duty ha tenido cierta deuda en el multijugador con algunos de sus fanáticos más veteranos, algo que se hizo evidente con el tráiler de Infinite Warfare y la vuelta a la temática de la Segunda Guerra Mundial el año pasado.

La velocidad al desplazarse, el cambio de las armas, lo que tarde en apuntar con las miras, el salto de obstáculos (vaulting) y demás mecánicas relativamente nuevas como el recogido del loot, están impecables y correctamente pulidas. Además, la mecánica de barrido (presionando círculo mientras corres) favorece mucho a la técnica de posicionamiento necesaria en este tipo de partidas.

Combate

Hora del análisis de los duelos, inevitables para hacerte con la victoria. Al encontrarme con un enemigo, mi reacción fue casi idéntica a lo que siempre ha sucedido en un Call of Duty, apuntar y disparar inmediatamente. Esto sin duda es un punto a favor, ya que CoD tiene su fama bien puesta y ganada por cosas como esta. La vista en primera persona no permite analizar tus alrededores con demasiada profundidad por lo que no debes preocuparte demasiado en ello. Asimismo, algunos edificios mantienen ese diseño minimalista de espacios pequeños, haciendo que la experiencia para los veteranos de la serie sea muy familiar. No encontramos demasiados espacios abiertos dentro de edificios, algo que mantiene presente al combate a corta o mediana distancia, tan típico de Call of Duty.

La cantidad de elementos de cobertura en campo abierto es justa. La presencia de vegetación, árboles, rocas y otro tipo de decoración es lo suficientemente funcional. La elevación de algunas zonas también ayuda en este aspecto, y algunos edificios tienen una altura considerable lo que hace recordar a Battlefield 4 por momentos. Aviso: es muy usual que te esperen mientras subes las escaleras en estas edificaciones.

Finalmente, el disparo tiene por fin una mecánica realista de caída, cumpliendo con la complejidad de tiro a distancia que todo juego del género debe tener. Las balas son especialmente notorias, quizá algo exageradas en su representación pero con un fin práctico, el que seas testigo de su trayectoria hasta a largas distancias.

Vehículos

Los vehículos son otro punto positivo. En nuestro trayecto nos topamos casi siempre con el ATV, un todoterreno con dos asientos. Es el que mejor movilidad tiene de los cuatro vehículos incluídos (un camión de carga que puede llevar loot, un helicóptero y un bote completan el cuarteto), aunque no podrás disparar mientras conduces, ni usar la cámara independientemente del timón. En líneas generales, el apartado de transporte está diseñado a la medida de los demás elementos, no existiendo ningún vehículo que proporcione una abismal ventaja.

Mapa

Sin embargo, una vez que confirmamos que Black Ops 4 mantiene la fluidez en el juego, el exquisito diseño de las armas, y su clásica y acelerada acción, notamos que, respecto a la esencia de un Battle Royale, el trabajo de Treyarch se ha enfocado en adaptar el género al juego y no al revés.

Blackout cuenta con un mapa muy completo. Diversas zonas de interesante proyección lo evidencian: Dos islas grandes, un par de ríos que bifurcan y se unen, una buena cantidad de puentes y complejos de todo tipo como edificios de varios pisos, puertos, zonas industriales y abandonadas, una zona eólica, presas y hasta un manicomio donde podrás encontrarte con zombies (aviso: dispárales porque estos tiran loot al morir). No hay duda de que para Treyarch el mapa ha sido una prioridad, poniendo casi toda su experiencia en él. Todas las zonas te recordarán a conocidos mapas del pasado, tanto del multijugador como del apartado zombies.

La zona ‘peligrosa’ cumple su cometido correctamente. Los intervalos de tiempo son de entre 3 a 5 minutos para la reducción de la misma, y viajando a aproximadamente 1.5 veces la velocidad del jugador mientras corre, no presentado mayor riesgo en los primeros momentos del mapa.

Como afirmamos todo esto suena o bien muy Call of Duty o bien muy PUBG o cualquier otro Battle Royale. Pero no existe un punto de mayor innovación, definiéndose mucho más como una adaptación que una nueva propuesta tanto en el género como en el shooter. Algo que no implica mayor preocupación, pero que sin duda pone más deudas y justificación para las críticas de algunos sobre la poca novedad que presenta la serie Call of Duty año tras año.

Gráficos

Sin lugar a duda, el punto más flaco de Blackout. Afirmábamos líneas arriba que podían existir excusas para no presentar la versión más pulida gráficamente de la serie, pero cierta parte de esta carta de presentación nos dejó con una sensación muy amarga.

En primer lugar, el juego presenta colores algo saturados para lo que se ha visto tradicionalmente. Entendemos que se debe priorizar la diferenciación de personajes en contraste con el fondo en un mapa de estas dimensiones, pero la visibilidad de los oponentes nunca fue un problema mayor en Call of Duty. En nuestra opinión, la animación de los personajes pudo bastar y permitir que la colorización del pasto, el cielo y demás puedan mantener niveles menos bruscos y contrastados.

Por otro lado, la distancia del dibujado no parece evidenciar la existencia de post-procesamiento. El anti-aliasing y las sombras estaban o muy bajas o ausentes, todo esto desde un PlayStation 4 estándar.

Las texturas y el diseño del pasto son quizá la peor cara de Blackout. En algunos espacios dentro de los edificios existen máquinas dispensadoras, cuyas texturas son incluso inferiores a lo que vimos a fines de los noventa con Half Life o Counter Strike. El pasto corto no presenta mayor intención de detalle, siendo muy similar a lo visto en PUBG en gráficos muy bajos durante sus primeros días.

Para concluir este lamentable apartado, no podemos dejar de mencionar que fuimos testigos, en más de una ocasión, de un terrible 'flickering' en el renderizado a distancia. Sobre todo con las ventanas y los árboles que desaparecían intermitentemente de nuestra vista, pudiendo llegar a ser hasta distractores.

Sonido

El trabajo de sonido de Treyarch favorece a la experiencia de manera excepcional. Los clásicos disparos de fondo se han eliminado permitiendo al jugador estar atento a cualquier indicio de presencia cercana. El sonido de las balas se oye a una gran distancia, favoreciendo la estrategia, y es posible reconocer hasta el tipo de arma que están utilizando en medio de un tiroteo. Aun así, ciertos incidentes no faltaron. Durante una de nuestras partidas, fuimos testigos de cómo un oponente se acercó hacia nosotros corriendo por encima de un suelo de acero sin emitir ruido alguno. Como era de esperarse, este sujeto terminó matándonos y dando fin a nuestra prueba de resistencia traducida en una partida de Blackout.

Interfaz gráfica

La interfaz gráfica fue otro punto flaco. A pesar de que contábamos con un televisor de pulgadas suficientes para observar con detalle cada elemento del juego, nos fue sumamente difícil reconocer alguno de los comandos de uso rápido, como el L2. Esto en pantalla dividida empeoró considerablemente, tratándose prácticamente de un calco de la pantalla completa pero a una resolución incluso menor. Indicador de escaso trabajo o falta de tiempo.

Performance

La performance del juego tampoco estuvo libre de incidencias. Sobre todo al momento de configurar las partidas para dos jugadores con la pantalla dividida. En más de una ocasión, una parte de la pantalla esperaba en el calentamiento de la partida sin problemas, mientras que en la otra la conexión con el servidor nunca se llegó a completar. Sin embargo, en líneas generales, y comparándolo con algunos otros títulos del género, Call of Duty Black Ops 4 tiene uno de los mejores tiempos de carga para un Battle Royale jamás habidos. El gigantesco escenario no se toma más de 20 segundos en cargarse completamente en una PS4 estándar, y salvo algunos pocos segundos sin cargar las texturas en su mayor definición, la experiencia de juego casi nunca se ve comprometida a fallos en la renderización del mapa o de sus elementos (salvo lo mencionado con el 'flickering'). Esto, lógicamente, mejorará con el tiempo, pero desde ya se inició con un buen pie.

El juego inicia con una caída libre muy rápida y cómoda, sin mayores caídas en la tasa de fotogramas por segundo. El aterrizaje también es fluido y casi siempre todo ya está renderizado al momento de establecer contacto con el suelo.

Balance

En cuanto al elemento competitivo, sí se percibe un balance general muy positivo. Como en cualquier Call of Duty, las armas son uno de los aspectos más cruciales para establecer ventaja sobre tus rivales, y en Blackout se han tomado el trabajo de asegurar una buena cantidad de 'loot' y armas en cada zona del mapa. Casi siempre encontramos una buena disponibilidad de rifles, subrifles y escopetas, como también una buena cantidad de balas. A menos que te propongas ir a zonas muy pobladas (como Nuketown Island, Firing Range, Rivertown y Fracking Tower) y tengas que vaciar tus cartuchos para sobrevivir, es probable que tengas una buena disponibilidad de munición la mayor parte del tiempo.

Con respecto a otros elementos que te permitan hacerte vencedor sobre tus rivales, ya mencionamos los constantes ambientes de cobertura y a la mecánica de 'barrido', las cuales favorecen al posicionamiento, tan importante en un Battle Royale.

Mención especiales:

Personajes de Black Ops y Black Ops 2

Si eres seguidor de la serie Black Ops desde sus inicios, sin duda te encantará el apartado de personajes. Aunque estuviesen bloqueados en un inicio, no pudimos evitar sentir mucha emoción al ver a los clásicos personajes del primer Black Ops (2010) como opciones para jugar a Blackout. Viktor Reznov, Alex Mason, Frank Woods y Raul Menendez (BO2) han vuelto después de más de 5 años.

Pantalla dividida

La pantalla dividida en Blackout reduce los fotogramas por segundo a incluso un valor menor de los 30 fps. Aunque la fluidez y velocidad del juego no se ven comprometidos.

Conclusión

Blackout puede resumirse como un justo intento de adaptar uno de los conceptos más exitosos en jugabilidad de los últimos años, hacia la establecida jugabilidad CoD. Es como si se tratase de dos gigantes en un encuentro sublime, que de por sí deja una sensación positiva pues cumple con ese factor de sorpresa y espontaneidad que nos hizo tan cercanos a juegos como PUBG y Fortnite. Sin embargo, tenemos que reafirmar que no se trata de una transgresor ni en el género, ni en la misma serie. Blackout no es lo más ambicioso que ha hecho Treyarch, en sentido de que no presenta mayor revolución, pero sí una ejecución balanceada. El modo campaña del juego completo ha sido abandonado por primera vez en toda la franquicia y Blackout es la principal excusa para tal hecho. Por lo que creemos que Blackout pudo llegar a ser más si es que ese era el precio a pagar. Sin embargo, está a la altura de títulos como PUBG y Fortnite, dentro de su misma esencia, y aunque necesite retoques gráficos.

Nuestra calificación: 8.

Este ha sido nuestro review de Call of Duty Black Ops 4, para PlayStation 4 y tan solo dentro su apartado Blackout. Atento a nuestras actualizaciones porque pronto llega el review para el modo multijugador y el modo zombies.